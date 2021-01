Retailerul de materiale de constructii MAMBricolaj s-a listat la Bursa de Valori Bucuresti pe SMT

​Retailerul de materiale de constructii MAMBricolaj (MAM) a debutat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pe piata AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB, se arată într-un comunicat al operatorului pieței de capital.



Conform BVB, societatea a derulat in septembrie 2020 un plasament privat, intermediat de SSIF TradeVille, prin care a atras aproape 8,5 milioane lei. In cadrul plasamentului privat au fost subscrise 744.418, ceea ce a dus la o suprasubscriere cu 76% a numarului de actiuni scos la vanzare, de 423.000.







Pachetul de actiuni a fost cumparat de 65 de investitori, la un pret de 20 de lei/ actiune, ceea ce a oferit MAMBricolaj o capitalizare anticipata de aproape 33,9 milioane lei.



Fondurile atrase prin plasamentul privat vor fi folosite de companie pentru deschiderea de noi magazine in Bucuresti si alte orase precum Brasov, Cluj-Napoca sau Iasi.





Fondatorul MAMBricolaj Cristian Gavan detine 67,51% din actiunile societatii, iar Petruta – Puica Gavan are 7,5% din titluri. Diferenta de aproape 25% din actiuni este in portofoliile investitorilor care au subscris in plasamentul privat.







Compania a fost infiintata in 2011 de catre Cristian Gavan, avand ca principale directii de business comercializarea de materiale si accesorii de mobila si produse conexe, bricolaj in mobila si oferirea de servicii de proiectare in mobila.







"In prezent, compania opereaza doua magazine in Bucuresti si un magazin online, fiind pregatita sa se extinda in alte arii metropolitane importante din tara", se arată în comunicat.