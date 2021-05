​Vinde în mai și pleacă departe? O scurtă paralelă cu piața noastră de capital

*Articolul precizează că este pur informativ și prezintă opinii personale ale autorului.



„Folosind media aritmetică pentru cei 6 ani putem observa că în perioada mai-octombrie se obţine un randamant cumulat de 9.23%, iar în perioada noiembrie-aprilie un randamant cumulat de 5.14%. Folosind mediana, datele ne arată acelaşi lucru: un randament cumulat de 12.91% în perioada mai-octombrie şi un randament cumulat de 9.24% în perioada noiembrie-aprilie”, a afirmat el.





Analizând cele 2 seturi de date, în cazul indicelui BET, putem observa că randamentele obţinute în perioada mai-octombrie sunt mai reduse decât cele din perioada noiembrie-aprilie, însă în ambele cazuri acestea sunt pozitive. Însă o concluzie este dificil de tras deoarece aceste date nu cuprind şi dividendele plătite de companii. În cazul indicelui BET-TR unde avem dividendele incluse, putem observa că în medie perioada mai-octombrie este mai bună decât perioada noiembrie-aprilie, însă în acest caz setul de date este redus.

„Pentru această analiză în cazul indicelui BET am folosit datele de la 1 ianuarie 1998 până la data de 31 decembrie 2020, astfel având un număr de cate 23 de date pentru fiecare lună. Folosind media aritmetică putem observa că luna mai a adus un randament mediu pozitiv de 0.89%, urmat de creşteri, atât în iunie, cât şi în iulie de 1.20%, respectiv 2.41%. Lunile august şi septembrie au adus randamante medii negative de -0.15%, respectiv -0.29%, urmând ca luna octombrie să aducă din nou un randament pozitiv de 0.51%. Pentru a verifica datele, am folosit şi mediana, astfel încât să eliminăm efectul datelor extreme, în aceasta variantă şi lunile august şi septembrie au fost pozitive”, conform articolului semnat de Alexandru Ilisie, director de investiții.• Cumulat, în perioada mai-octombrie se obţinea un randament mediu de 4,59%, iar în perioada noiembrie – aprilie 11.40%. Folosind mediana datele ne arată acelaşi lucru: un randament cumulat de 7.35% în perioada mai-octombrie şi un randament cumulat de 11.21% în perioada noiembrie-aprilie.• În cazul indicelui BET-TR, setul de date este mult mai redus 2015-2020, având astfel un număr de cate 6 date pentru fiecare lună. În acest caz, rezultatele obţinute diferă semnificativ faţă de cazul indicelui BET, aceasta deoarece majoritatea companiilor incluse în indicele BET/BET-TR au datele de înregistrare în perioada mai-octombrie.Citește mai multe în: Sell în May and go away?