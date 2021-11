Elon Musk îi dă replica lui Michael Burry: „E un ceas stricat” / Investitorul din „The Big Short” îl acuză în schimb că profită de contribuabilii americani

Replica lui Elon Musk

Cine este Michael Burry

Răspunsul lui Musk a venit după ce Burry, faimos pentru că a prezis izbucnirea marii crize economice din 2007-2008, a criticat atât Tesla cât și pe CEO-ul său, adăugând că în momentul de față există mai multe investiții speculative pe bursă decât în anii 1920, înainte de izbucnirea anterioarei mari crize economice mondiale.Burry și-a șters între timp contul de Twitter dar nu este prima dată când face acest lucru. Recent el și-a activat de mai multe ori profilul pentru a lansa avertismente sumbre cu privire la piețele financiare înainte de a-și închide iar contul.Șeful de la Scion Asset Management este un critic al Tesla de ani de zile însă în ultimele zile acesta a fost mai vocal de obicei cu privire la compania auto a lui Musk după ce miliardarul sud-african a început să vândă un număr substanțial de acțiuni.Musk a vândut acțiuni Tesla în valoare de miliarde de dolari în ultimele zile (FOTO: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Images)Burry a spus că Musk ar vrea doar să profite de prețul ridicat al acțiunilor Tesla și a sugerat că producătorul de mașini electrice câștigă de pe urma subvențiilor plătite de contribuabilii americani.După acest val de critici Musk a răspuns luni noaptea, notând simplu pe Twitter că:„Burry este un ceas stricat”.Comentariul șefului Tesla este probabil o referință la istoria de previziuni sumbre făcute de Burry cu privire la piețele financiare și anumite companii precum Tesla.Însă în pofida avertismentelor lui Burry că prețul acțiunilor Tesla arată că pe bursă există o bulă masivă și că aceasta s-ar putea prăbuși dramatic, atât piețele financiare cât și producătorul auto condus de Musk au cunoscut o creștere explozivă în ultimul an și jumătate Susținătorii lui Burry văd însă exact aceeași situație din 2007, când el văzuse primul creșterea nesustenabilă a pieței imobiliare din Statele Unite într-o perioadă de exuberanță a piețelor.Ultimul tweet al investitorului înainte de a-și sterge contul luni a fost cu un grafic ce prezenta evoluția prețului acțiunilor Tesla pe care era subliniat momentul în care Elon Musk declarase anterior că acesta este „prea ridicat”.Musk afirmase lucrul respectiv când prețul acțiunilor companiei sale era de doar 180 de dolari, comparativ cu nivelul de peste 1.000 de dolari la care sunt tranzacționate acum.„Gândiți-vă la asta”, a spus Burry. El i-a spus direct lui Musk pe Twitter că Tesla a crescut atât de mare în parte datorită „subvențiilor guvernamentale masive plătite de contribuabilii care nu dețin mașini ale tale”.The Big Short a fost unul dintre cele mai aclamate filme din 2015 (FOTO: The Hollywood Reporter)Burry a devenit faimos după ce a făcut un pariu de un miliard de dolari că piața imobiliară din Statele Unite se va prăbuși chiar înainte de criza financiară.El a fost imortalizat în cartea „The Big Short” scrisă de jurnalistul american Michael Lewis, aceasta fiind adaptată pentru marele ecran printr-un film cu același nume.Rolul lui Burry, cunoscut la rândul său pentru lipsa de reverență față de sectorul financiar tradițional și pasiunea pentru muzica heavy metal, a fost interpretat în film de actorul britanic Christian Bale.