​FP dorește acum acceptul listării Hidroelectrica: restul sunt doar ipoteze. Johan Meyer (FP): Valoarea ar putea fi de cel puțin 2,5 miliarde dolari. Există argumente puternice pentru a susține o listare duală

Fondul Proprietatea deține 20% (19,94%) din Hidroelectrica.





Argumente puternice pentru a susține o listare duală

„Totodată, publicitatea internațională din jurul ofertei publice Hidroelectrica în cazul unei listări duale va aduce o vizibilitate semnificativă Bursei de Valori București și a României, în general, reliefând reformele pozitive care se desfășoară în țară. O decizie privind listarea duală va avea loc cu votul și sprijinul statului român, odată ce vom avea răspunsul consorțiului format din băncile de investiții și al consilierilor de capital”, a mai afirmat reprezentantul Fondului Proprietatea.





Cel mai bun moment pentru listarea Hidroelectrica

„Prioritatea noastră este ca Hidroelectrica să aibă o ofertă publică inițială de succes și suntem pregătiți să vindem cel puțin 15% din acțiuni în această tranzacție, ceea ce ar contribui și la îndeplinirea cerinței programului PNRR (care prevede ca cel puțin 15% din companie să fie listată până la 30 iunie 2023)”, a mai afirmat Johan Meyer.





Posibilă listare până la finalul anului

• Obiectivul nostru principal este să avem o oferta publica de mare succes, iar prin aceasta credem că Hidroelectrica are potențialul de a deveni cea mai valoroasă companie din România și una dintre cele mai valoroase companii energetice din Europa.







De ce e bună listarea Hidroelectrica

Deciziile ulterioare despre procent, piețe (dacă va fi duală) etc. nu sunt luate, dar avem ideile pe care ni le-a transmis Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments şi manager de Fond al Fondului Proprietatea și pe care le găsiți mai jos.Ceva sigur în privința cifrelor de listare nu se știe.Să nu uităm că și în cazul Salrom s-a obținut anul trecut acceptul listării. Dar mai departe nu s-a întâmplat nimic. Acolo e și puțin mai complicat, că se fac numiri pe 4 luni, lucru care pune piedică unei listări.Statul face frecvent asta la companiile de stat. Știe toată lumea, s-a scris mult. O putem numi și „căpușare politică”, adică sunt numiți oameni (prieteni sau membri de partid) fără competențele necesare pe criterii politice pe mandate scurte, pentru că asta e portița legislativă pe care au creat-o.La Hidroelectrica, în schimb, conducerea are un mandat de 4 ani: lucru bun, care poate duce la o listare.Următoarea Adunare a Acționarilor (extraordinară) la Hidroelectrica are loc pe 26 ianuarie 2022. Momentan, pe ordinea de zi nu apare o astfel de propunere.„Pe baza ipotezei noastre inițiale de a vinde cel puțin 15% din companie, în funcție de evaluare, am putea înregistra o tranzacție semnificativă. Dacă aplicăm multiplii la care se tranzacționează companii energetice europene similare (de exemplu, Verbund în Austria), valoarea acestei listări ar putea fi de cel puțin 2,5 miliarde dolari”, a declarat Johan Meyer, pentru HotNews.ro.Prin comparație, spune el, cea mai mare oferta publica internaționala înregistrat la Bursa de Valori din Londra în anul 2021 a fost de 1,8 miliarde dolari.• Prin urmare, credem că există argumente puternice pentru a suține o listare duală pentru a asigura succesul acestei tranzacții.Meyer mai spune că situația actuala a pieței globale de capital este în favoarea ofertelor publice atractive, iar Hidroelectrica este cu siguranță o companie atractivă și unică, care ar atrage un interes puternic al investitorilor.• Privind evaluările din sector, credem că acum este cel mai bun moment pentru lansarea ofertei publice inițiale a companiei.Hidroelectrica se află într-un stadiu avansat de pregătire a ofertei publice inițiale, care credem cu tărie că ar putea fi finalizata până la sfârșitul acestui an, atâta timp cât toate părțile interesate susțin întregul proces, spune el.• Vom lucra cu diferite părți interesate, inclusiv un consorțiu de bănci de investiții precum și consilieri de capital pentru a decide asupra celei mai bune structuri și locații de listare pentru Hidroelectrica, care ar putea maximiza evaluarea companiei.„Apreciem sprijinul Guvernului României și ne angajăm să lucrăm împreună pentru a asigura succesul deplin acestei tranzacții. Aceasta este o listare mult așteptată, care va fi extrem de benefică pentru piața de capital din România, pentru companie, precum și pentru România, având în vedere interesul pe care aceasta îl are în media internațională și în rândul investitorilor care ar putea fi atrași”, a mai afirmat el.Listarea ar fi un lucru bun. Compania va deveni mai transparentă și orice român va putea să cumpere acțiuni. Va atrage mulți investitori. Discutăm despre o companie verde, de viitor.În plus, bursa românească va urca la un nou nivel de piață emergentă, dar după criteriile MCSI (momentan suntem doar la FTSE Russel). Asta înseamnă mai mulți investitori în piața noastră. Va beneficia piața, economia.În final, bunăstarea se simte la toată lumea.Hidroelectrica a avut în primele nouă luni ale anului trecut un profit net de peste 2,56 miliarde lei, dublu față de perioada similară din 2020. Dacă ne uităm pe datele financiare observăm că a depășit întreg anul 2020. Atunci a realizat 1,45 miliarde lei.