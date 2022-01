Netflix, în cădere liberă pe bursă / Ce arată datele financiare ale gigantului de streaming

Datele financiare ale Netflix

După boom-ul din 2020, când numărul clienţilor a crescut cu peste 36 de milioane, Netflix se confruntă cu o încetinire semnificativă a numărului de noi clienţi, în pofida succesul filmului „Don't Look Up”.Compania se aşteaptă ca în perioada ianuarie-martie 2022 să-şi sporească numărul de clienţi cu 2,5 milioane, în timp ce analiştii se aşteptau la o estimare de 5,9 milioane, conform datelor companiei de servicii Refinitiv, citate de CNBC Netflix a temperat aşteptările, citând apariţia cu întârziere a unor produse aşteptate, cum ar fi seria a doua a serialului "Bridgerton" şi filmul "The Adam Project." După închiderea şedinţei bursiere, acţiunile Netflix au scăzut cu aproape 20%, la 408,13 dolari.Rivala Walt Disney Co s-a confruntat cu un declin al titlurilor de 4%, în timp ce acţiunile Roku Inc au înregistrat un recul de 5%.În trimestrul patru din 2021, Netflix şi-a majorat numărul de clienţi cu 8,3 milioane, în timp ce analiştii se aşteptau la 8,4 milioane. La finalul anului trecut, numărul clienţilor pe plan global a ajuns la 221,8 milioane, o creştere de 18,2 milioane faţă de 2020.În trimestrul patru din 2021, rezultatul pe acţiune pe bază ajustată s-a situat la 1,22 dolari, depăşind estimările de 0,82 dolari, în timp ce veniturile au atins 7,71 miliarde de dolari, în linie cu estimările analiştilor.Săptămâna trecută, Netflix a anunţat majorarea preţurilor pe cele mai mari pieţe, Statele Unite şi Canada.Acum Netflix se confruntă cu concurenţa din partea platformelor Disney+ (Walt Disney), HBO Max (AT&T Inc) şi alte servicii care atrag clienţi, iar cinematografele şi-au redeschis porţile, după ridicarea restricţiilor.