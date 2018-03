OUG aprobat de Guvern: Toate obiectele din metal pretios vor avea aplicata marca oficiala a statului de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor/ Comerciantii vor fi scutiti de mai multe taxe

Toate obiectele din metal pretios vor avea aplicata marca oficiala a statului de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prevede un proiect de Ordonanta de Urgenta aprobat de Guvern. Actul normativ mai prevede si eliminarea taxelor pe care agentii economici trebuiau sa le plateasca: taxa de autorizare pentru fiecare dintre operatiunile cu metale pretioase si pietre pretioase, taxa de viza anuala pentru fiecare operatiune autorizata si taxa pentru eliberarea unui duplicat al unei autorizatii emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, marca oficiala a statului va fi aplicata in locul marcii de garantie proprii a comerciantilor."Masura permite atat combaterea evaziunii fiscale, cat si combaterea falsurilor si contrafacerilor obiectelor din metale pretioase. Aplicarea marcii oficiale a statului determina o crestere a nivelului de incredere si siguranta al consumatorului la achizitionarea acestor obiecte", se arata in comunicat.Ministerul economiei precizeaza ca daca un client al unui comerciant nu vede marca de stat pe bijuteria pe care o vrea sa cumpere, trebuie sa se gandeaca ca are in fata fie un fals, fie un produs contrafacut si atunci nu-l mai achizitioneaza.Actul normativ mai prevede si eliminarea taxelor pe care agentii economici trebuiau sa le plateasca. Este vorba despre taxa de autorizare pentru fiecare dintre operatiunile cu metale pretioase si pietre pretioase prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania. De asemenea, este eliminata taxa de viza anuala pentru fiecare operatiune autorizata. Mai este eliminata taxa pentru eliberarea unui duplicat al unei autorizatii emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, care a fost distrusa, pierduta sau furata.Ordonanta de Urgenta prevede o perioada de tranzitie, in care agentii economici vor putea comercializa produse cu marca de garantie proprie. Astfel, pana la data de 30 iunie 2018, se accepta comercializarea obiectelor marcate de comerciant. In aceasta perioada, produsele din metale pretioase nou inregistrate in gestiune vor fi marcate cu marca statului.