[P] In IKEA Group, credem ca egalitatea de gen este responsibilitatea fiecaruia dintre noi

Ana Teresa Fernandes Foto: IKEA

Violeta Nenita Foto: IKEA

Astfel, IKEA a adus la masa discutiilor din Bucuresti pe: Anneli Lindahl Kenny, Ambasadoarea Suediei in Romania; Nicoleta Nicolae Ioana, Consilier de Stat in cadrul Cabinetului Presedintelui Romaniei; Aurelia Gratiela Draghici, Secretar de Stat - Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES); Andreea Braga, Directoare Executiva - Centrul de Dezvoltare Curiculara si Studii de Gen: FILIA; Dana Dobrescu, Communications Manager Unilever South Central Europe, alaturi de Ana Teresa Fernandes, Deputy Public Affairs Manager IKEA Group si de Violeta Nenita, Store Manager IKEA Baneasa.Cu aceasta ocazie, Presedintele Romaniei, Domnul Klaus Iohannis, a transmis un Mesaj oficial. "Romania este puternic angajata in combaterea discriminarii si de aceea indeplinirea obiectivelor egalitatii de gen este o prioritate. Inca de la preluarea mandatului, am sustinut ca egalitatea intre femei si barbati reprezinta o conditie esentiala pentru progres si justitie sociala, fiind si o dovedita sursa de prosperitate economica. Femeile si barbatii trebuie sa aiba posibilitatea de a se implica, in egala masura, in politica, economie si societate, contribuind, cu experienta lor, la dezvoltarea si modernizarea acestei tari. De aceea am si asumat rolul de promotor al campaniei internationale #HeforShe, fiind ferm convins ca putem face mai mult pentru sustinerea drepturilor femeilor din intreaga lume.Ati inclus egalitatea de gen in spectrul valorilor dupa care va ghidati activitatea, iar acest fapt dovedeste respectul fata de angajati si fata de drepturile acestora. Sper ca astfel de initiative prin care este promovata egalitatea de gen sa se constituie intr-un exemplu de buna practica pentru cat mai multe companii si autoritati publice din Romania, astfel incat toti angajatii sa se bucure de drepturi si sanse egale", se arata in Mesajul transmis de Presedintele Klaus Iohannis.Potrivit unui studiu realizat de IKEA in regiunea South-East Europe in orasele Bucuresti, Zagreb si Belgrad, romanii* sunt cei mai optimisti in ceea ce priveste egalitatea de gen. 56% dintre respondentii romani cred ca femeile si barbatii au sanse egale de angajare, 50% cred ca femeile si barbatii primesc remuneratie egala pentru aceeasi munca si 47.5% cred ca femeile si barbatii au oportunitati egale de avansare in cariera. In Croatia si Serbia aceste rezultate sunt mai mici cu peste 20 de procente."La IKEA spunem intotdeauna ca mai avem multe de facut, asa ca Forumul Egalitatii de gen a reprezentat o oportunitate de invatare si o discutie constructiva alaturi de autoritati, ONG-uri si companii. La nivel de IKEA Group, ne-am propus obiective clare pentru a ajunge de la un echilibru perfect de gen pana in 2020. Ne dorim sa avem 50% femei si 50% barbati angajati la toate nivelurile de management si in toate functiile, sa oferim sanse egale in orice situatie, precum si remuneratie egala pentru femei si barbati in functii similare", a declarat Ana Teresa Fernandes, Deputy Public Affairs Manager IKEA Group "Am descoperit in magazinul IKEA din Bucuresti ca echipele diverse sunt mai creative si aduc solutii noi. IKEA Romania se poate mandri cu rezultate bune in privinta egalitatii de gen, cu 46% angajate femei in magazinul IKEA din Bucuresti, 45% in echipa de middle management si 50% femei in echipa de top management a magazinului, precum si o politica foarte clara de non discriminare si asigurarea de sanse egale la locul de munca", a spus Violeta Nenita, Store Manager IKEA Baneasa.*Studiu realizat de IKEA SEE in parteneriat cu Ipsos pe un esantion de 600 de respondenti din Bucuresti si imprejurimi. Rezultatele au fost obtinute printr-un chestionar online cu tema: Egalitatea de gen la locul de munca.