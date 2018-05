Japonezii de la Nidec au inaugurat în Argeș cea mai mare fabrică de motoare electrice din România.

"Un motiv pentru care am decis să deschidem o capacitate de producţie aici a fost acela că noi considerăm că în România este un mediu propice pentru afaceri. Al doilea motiv a fost găsirea unui spaţiu potrivit, în care să putem dezvolta afacerea", a spus Valter Taranzano, CEO Nidec Global Appliance Division, la festivitatea de inaugurare a noii capacităţi de producţie.El a adăugat că în fabrica de la Ştefăneşti, o investiţie de câteva zeci de milioane de euro până în prezent, lucrează 500 de oameni, iar în doi ani se preconizează ca numărul angajaţilor să treacă de o mie, chiar dacă personalul este din ce în ce mai dificil de găsit."Nu este încă la fel de dificil ca în alte ţări din Europa de est, dar este destul de dificil. Problema principală nu este să pui mâna pe un angajat, ci să-l păstrezi. (...) Însă noi avem o politică foarte bună pentru a-şi păstra angajaţii", a precizat Taranzano.Shigenobu Nagamori, fondatorul Nidec, s-a referit şi el la dificultatea de a găsi personal calificat, motiv pentru care s-a decis automatizarea unei mari părţi din procesul de producţie."În momentul de faţă suntem preocupaţi să facem rost de oameni şi acesta este motivul pentru care am încercat să automatizăm cât am putut încă de la început. Dacă am fi găsit oameni mai mulţi, nu am fi avut nevoie de automatizări. (...) Românii sunt cei mai mulţi serioşi şi am înţeles că vom putea fi sprijiniţi şi de autorităţi. Cred că România este o ţară care prezintă bune oportunităţi pentru investiţii", a spus Nagamori.El a adăugat că Nidec a avut anul trecut o cifră de afaceri la nivel global de 14 miliarde de dolari, iar profitul a reprezentat 13% din această sumă.La festivitatea de inaugurare au fost prezenţi ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Hans Klemm, ambasadorul Japoniei, Kisaburo Ishii, parlamentari şi reprezentanţi ai administraţiei judeţene şi locale.Nidec Corporation a fost înfiinţată în Kyoto, Japonia, în anul 1973. In prezent, operează în peste 40 de ţări, prin intermediul a aproximativ 300 de companii ce au un număr total de 110.000 de angajaţi.Concernul japonez Nidec mai deţine în România firma Nidec ASI Ro din Crevedia, judeţul Dâmboviţa, preluată indirect în 2013 prin achiziţia companiei italiene Ansaldo. De asemenea, Nidec a cumpărat diviziile Leroy-Somer si Control Tehniques ale grupului american Emerson, inaugurate în anul 2016 la Oradea.