Interviu cu Mariana Kordopati, Associate Marketing Director, P&G South East Europe

“Este imperativ pentru afacerile de azi să devină o forță a schimbării și să propună soluții pentru problemele cu care se confruntă societatea. Consumatorii își doresc tot mai mult ca brandurile să se implice, să facă mai mult decât să rezolve o problemă anume. Brandurile și companiile care răspund acestor așteptări vor fi preferate. Iar cele care nu o fac, riscă să devină irelevante”, spune Mariana Kordopati, Associate Marketing Director, P&G South East EuropeAșa cum vedem noi lucrurile, cea mai mare provocare este să acționăm. Pentru a supraviețui în afaceri, este imperativ să fii o forță a schimbării, să contribui și să vii cu soluții. Modul de a face business, așa cum îl știm, nu mai este suficient. Companii precum P&G, care fac parte din viața a miliarde de oameni în fiecare zi, au oportunitatea și responsabilitatea de a promova dialogul, de a influența atitudini, de a schimba comportamente și a oferi soluții. Noi facem deja acest lucru – branduri precum Ariel, Always, Pampers au preluat inițiativa și dezvoltă soluții inovatoare pentru a răspunde nevoilor consumatorilor. Dar nu este suficient. Consumatorii își doresc din ce în ce mai mult ca brandurile să se implice și să facă mai mult decât să rezolve o problemă anume. Cele care răspund acestei așteptări vor primi recunoaștere. Iar cele care nu o fac, riscă să devină irelevante.Acționăm. Să luăm, de exemplu, subiectul sustenabilității. Un aspect care se află printre prioritățile P&G de zeci de ani. Sustenabilitatea face parte din esența modelului nostru de afaceri, atât prin ceea ce facem – prin brandurile noastre – cât și prin cum facem lucrurile – prin aspectele operaționale ale activității noastre.La nivel operațional, am inclus sustenabilitatea în gestiunea lanțului nostru de furnizori, cu accent pe impactul asupra climei, apei și deșeurilor. De asemenea, acordăm atenție utilizării circulare a resurselor, astfel încât să reducem impactul asupra mediului. Ne-am stabilit obiective ambițioase și înregistrăm progrese mari în domenii precum creșterea eficienței în utilizarea apei, reducerea emisiei de gaze și utilizarea electricității produse din surse regenerabile pentru funcționarea fabricilor noastre. Să vă mai dau un exemplu: 85% din unitățile noastre de producție au zero deșeuri rezultate în urma fabricării, la groapa de gunoi, și au găsit moduri de utilizare a 5 milioane de tone de deșeuri în ultimii 10 ani.Așa cum vă spuneam, abordarea sustenabilă face parte și din esența brandurilor noastre. Folosim cele 20 de branduri lider din portofoliul nostru pentru a inspira și promova consumul responsabil, prin inovații sustenabile și ambalaje 100% reciclabile sau reutilizabile.Sincer vorbind, sunt atât de multe provocări, încât este necesar să conlucrăm pentru a găsi soluții. P&G nu este singur în eforturile sale. Colaborăm cu mii de furnizori, retaileri, organizații neguvernamentale și lideri de opinie. Deși suntem cel mai mare advertiser și fabricant de produse ambalate, compania noastră generează doar o parte din totalul investițiilor în publicitate și din impactul asupra mediului. Imaginați-vă cât de repede am putea să ne bucurăm de o lume mai bună, dacă mai multe companii ar colabora în acest scop.Desigur. Anul trecut, la Davos, în cadrul World Economic Forum, am prezentat prima sticlă de șampon fabricată în proporție de până la 25% din plastic recuperat de pe plaje. Produsă în colaborare cu TerraCycle și Suez, sticla a reprezentat o inovație de top la nivel de industrie. Am început să facem același lucru și cu sticlele noastre de Fairy.Și exemplele pe care vi le pot da nu se opresc aici. Știați că prin utilizarea unui detergent de calitate, precum Ariel pods sau lichid, creat pentru a spăla cu apă rece și prin folosirea unui balsam superior, precum Lenor, se asigură hainelor un ciclu de viață de patru ori mai lung? Doar prin prelungirea cu 10% a duratei de viață a unuia din cinci obiecte de îmbrăcăminte, în Europa, s-ar economisi energia necesară pentru a alimenta jumătate de million de gospodării, pe parcursul unui an de zile.Un alt exemplu este Fairy. Inovația pe care o aduce Fairy Platinum pentru mașinile de spălat stă în formula sa, care poate curăța resturi alimentare vechi chiar și de 24 de ore, astfel încât nu mai este necesară etapa de pre-spălare. Făcând acest lucru, economisești până la 60 de litri de apă pe fiecare ciclu de spălare și, în același timp, te bucuri de cele mai curate vase. Sunt doar câteva exemple. Este important să acționăm cu toții în acest sens pentru a obține rezultate.