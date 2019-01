Tranzacție uriașă de 74 miliarde dolari în domeniul farma

Practic, Bristol-Myers Squibb vrea să achiziționeze rivalul Celgene pentru 74 miliarde dolari, sau 90 miliarde dolari, dacă sunt incluse și datoriile.Celgene are sediul în New Jersey și a vândut de 11,2 miliarde dolari în primele nouă luni din 2018, dar problema companiei este că trebuie cu orice preț să-și păstreze un brevet pentru un medicament contra cancerului care generază 60% din vânzările companiei.Bristol Myers are sediul în new York și a vândut de 16 miliarde dolari în primele nouă luni din 2018.Tranzacția trebuie întâi aprobată de consiliile de conducere ale ambelor companii, dar acțiunile Bristol au scăzut cu 12% după anunț, iar cele ale Celgene au crescut cu 25%.Dacă tranzacția va fi aprobată, acționarii Bristol vor deține 69% din noua companie, iar cei ai Celgene, 31%. Noua companie va avea în total nouă medicamente care fiecare vor genera vânzări de peste un miliarde de euro/an.