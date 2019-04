Comisia Europeană a aprobat oferta făcută de Liberty pentru achiziționarea combinatelor deținute de ArcelorMittal/ Planurile noului proprietar

În urma aprobării de către UE a ofertei făcute de Liberty pentru achiziția a șapte combinate siderurgice deținute de ArcelorMittal, GFG Alliance și-a anunțat intenția de a integra mai multe afaceri în domeniul oțelului, ingineriei și mineritului într-o singură entitate globală, capabilă să acopere activele din Marea Britanie, Europa și Australia, se arată într-un comunicat de presă.

ArcelorMittal s-a angajat să cedeze un număr de active din Italia, România, Belgia, Luxemburg, Macedonia și Cehia, pentru a a obține acordul Comisiei Europene pentru preluarea oțelăriei Ilva din sudul Italiei.Grupul Liberty face parte din Alianța GFG, un grup mondial de întreprinderi din industria energetică, minieră, metalurgică, inginerie, logistică si de servicii financiare, cu sediul la Londra, cu centre suplimentare în Dubai, Hong Kong, Singapore, Sydney, Paris și New York și o prezență în aproximativ 30 de țări la nivel mondial.Potrivit acestuia, noul conglomerat va include toate activitățile din domeniul siderurgic și al ingineriei în Marea Britanie, activitățile siderurgice din Whyalla, o serie de mine de aur și mine de cocs metalurgic din Australia și, odată finalizată tranzacția, cele șapte combinate siderurgice achiziționate de la ArcelorMittal în Europa. Noul grup format va exclude afacerile GFG în domeniul reciclării și al materialelor pentru construcții deținute în Australia și SUA.În prezent, aceste companii există separat în cadrul Alianței GFG, dar cu un obiectiv de producție de oțel de 20 Mtpa. Fuziunea și integrarea planificate vor face ca Liberty să ajungă între primii 10 producători de oțel din afara Chinei, creând astfel mai multe avantaje competitive.GFG Alliance are sediul central la Londra și este un grup internațional de companii fondate și conduse de familia britanică Gupta. GFG Alliance are o cifră de afaceri anuală de peste 15 miliarde de dolari și 15,000 de angajați. Grupul are mai multe linii de business în industrii precum energie, metalurgie, inginerie, resurse naturale și servicii financiare, toate unite de o strategie de business comună. GFG Alliance este formată din Liberty – o companie care oferă servicii în zona industrială și metalurgică - SIMEC – o companie care oferă servicii de infrastructură – Wyelands – servicii financiare și bancare - JAHAMA – divizia de real estate a grupului – și fundația GFG care are ca obiectiv crearea și retenția de talente în zona de industrie și inginerie. Achiziția activelor ArcellorMittal din Europa va crește forța de muncă a companiei la aproximativ 30,000 de angajați și la o cifră de afaceri de peste 20 de miliarde de dolari.