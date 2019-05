Un tribunal sud-coreean a eliberat mandate de arestare pentru doi directori de la Samsung Electronics Co Ltd pentru că ar fi implicați în acțiuni de fraudă și distrugere a probelor și a respins cererea de urmărire penală pentru un mandat de arestare a directorului executiv al companiei Samsung BioLogics Co Ltd, scrie Reuters.Luna aceasta alți doi oficiali Samsung Electronics au fost arestați pe că sunt suspectați de distrugerea.Reprezentanții autorității financiare din Coreea de Sud a acuzat în noiembrie Samsung BioLogics Co Ltd de încălcarea regulilor contabile înainte de listarea din 2016, declanșând astfel cercetări penale.Atât Samsung Electronics cât și Samsung BioLogics nu au dorit să comenteze decizia.