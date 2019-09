Uzina CIECH Soda România va fi închisă temporar, până la găsirea unei soluții pentru aprovizionarea cu abur

Grupul CIECH, acționarul majoritar al CSR, este un holding internațional din industria chimică cu o prezență în peste 100 de țări și venituri în 2018 echivalente cu 1 miliard dolari. În 2014, majoritatea acțiunilor CIECH au fost achiziționate de KI Chemistry, societate care aparține de cea mai mare firmă de investiții private poloneză, Kulczyk Investments.





"O să o ţinem oprită cel mai scurt timp posibil, dar ştiţi cât durează până la construirea unei surse de energie nouă. Pot fi câţiva ani buni. Cea mai preferată soluție de către noi este împreună cu toţi, pentru că Vâlcea are nevoie de o sursă de energie nouă şi noi vrem să fim parte de joint-venture: proprietarul de termoficare ca sursă e Consiliul judeţean, într-un fel, dar şi oraşul e parte firească de joint-venture, şi Chimcomplex, care are nevoie de abur pentru producţia sa. Cealaltă variantă ar fi să construim noi o unitate mai mică. Fiecare fabrică de sodă are sursa de energie proprie. Soluţia cea mai bună ar fi un joint-venture. Împărţim şi profiturile şi riscurile", a declarat luni, într-o conferinţă de presă, Witold Urbanowski, CEO CIECH Soda România, citat de Agerpres.Acesta a precizat că nu folosește cuvântul închidere. "Dacă se întâmplă o să fie stop temporar, mentenanţă prelungită. CIEH este hotărâtă să stea în România. Vede perspective", a spus oficialul CIEH Soda.Potrivit unui comunicat al companiei, în absența unui contract valid pentru aprovizionarea cu abur după 18 septembrie, CIECH Soda România analizează diferite soluții pentru a rezolva problema aprovizionării cu abur. Însă până la o decizie definitivă privind operațiunile sale din România, după cum a anunțat deja, compania este nevoită să demareze procesul de oprire a producției în data de 18 septembrie.Actualul contract, denunțat unilateral de către CET, abia fusese semnat la 1 aprilie 2019. Prețul aburului era negociat să fie valabil până la sfârșitul anului 2020, iar CIECH a fost de acord să plătească certificatele CO2.Cu toate că a trecut printr-o reorganizare profundă și a crescut cifra de afaceri cu 50% între 2014-2018, prețul aburului propus de unicul său furnizor, CET Govora, afectează negativ compania, până în punctul în care afacerea va deveni una nesustenabilă, se arată într-un raport EY.Începând cu 18 septembrie 2019, prețul aburului va crește cu 135% comparativ cu anul trecut. Ponderea aburului în cheltuielile totale de exploatare a crescut constant, de la 34% (în 2018), la 44% (în primul semestru din 2019) și urmează să depășească 50% după 18 septembrie.Potrivit raportului EY, peste 4.400 de locuri de muncă au fost create în România, în 2018, ca urmare a activităţilor CIECH.CIECH Soda România (CSR), cunoscută anterior ca Uzinele Sodice Govora, este unicul producător de sodă calcinată din România. Fabrica de sodă din România a fost prima societate străină achiziționată de grupul internațional CIECH (în decembrie 2006).