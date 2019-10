Compania feroviară TX Logistik vrea să adauge noi conexiuni între Germania și vestul României

Köln-Curtici, tur-retur





În plus, TXL a demonstrat la fața locului cum se pot pune pe șine semiremorci și vehicule cu sisteme de manipulare Nirkrasa și Roadraillink.“Angajaţii companiei au făcut o demonstraţie cu privire la modul uşor şi sigur în care pot fi încărcate pe calea ferată, în doar câteva minute, două capete de TIR, cântărind câte opt tone, cu ajutorul unei macarale speciale şi a platformei proprii Nikrasa, lansată în 2014 şi aflată acum la a doua generaţie”, relateaza ebihoreanul.ro “Pentru transportul a 2.000 tone de marfă cu TIR-ul din Oradea în Rin-Ruhr (Germania), de exemplu, ar fi necesari, în mod normal, 80 de șoferi. Acum, această cantitate poate fi livrată cu trenul, cu doar doi conductori. În plus, durata de livrare scade de la 60 la 48 de ore, iar cantitatea de dioxid de carbon emisă în aer de transportul feroviar este de 68 de ori mai mică decât în cazul celui rutier”, mai precizează publicația citată."Vedem oportunități de creștere semnificative, pentru transportul intermodal pe axa Vest - Est", a spus Berit Börke, Chief Sales Officer (CSO) al TX Logistik. „În special România este o piață cu potențial pentru noi conexiuni cu Europa de Vest.”Din primăvara anului 2018, compania de logistică feroviară operează un sistem de trenuri deschise, cu cinci călătorii dus-întors pe săptămână, între Köln și orașul de frontieră Curtici. Pe traseu sunt transportate, in principal, megatrailere.Potrivit TX Logistik, până la 36 de unități de încărcare pot fi urcate în tren. Înspre Romania se transportă mai ales megatrailere cu componente pentru industria auto, iar înspre Germania mobilier și alte bunuri de larg consum. Ruta merge de la terminalul de containere CTS din Köln-Niehl, prin Würzburg și Passau, apoi prin Austria și Ungaria, până la terminalul de tranzacții comerciale din Curtici, la câțiva kilometri de granița cu Ungaria.Prima conexiune TXL dintre Germania și România a fost inaugurata in martie 2018 „Prin conexiunea Köln-Curtici, creăm în rețeaua noastră un nou coridor între vestul și estul Europei”, explica la acel moment Berit Börke, director comercial al firmei, potrivit eurotransport.de . Prin extinderea acesteia, compania își îndreaptă un ochi și spre piața turcă.TX Logistik a fost fondată în 1999 ca o companie privată de transport feroviar și oferă conexiuni în unsprezece țări.Compania are filiale în Elveția, Austria, Danemarca și Suedia, precum și prezență locală în Italia și Olanda. Din ianuarie 2017, TX L este deținută integral de Mercitalia Logistics S.p.A., o filială a Căilor Ferate Italiene (Ferrovie dello Stato Italiane). Anul trecut, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 250 milioane de euro, având un număr de 580 de angajaţi.