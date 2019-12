Corporate News: Wizz Air anunță o nouă rută de la București; BMW cheamă în judecată furnizori de agregate de aer condiționat care s-au înțeles la prețuri; Disputele naționale în domeniul „Big Tech” afectează comerțul internațional

Compania maghiară a anunțat pe 5 decembrie dezvoltarea operațiunilor de la București cu o nouă aeronavă Airbus 321. Noul avion va intra în flota Wizz Air de la București în iulie 2020, mărind-o la 13 aeronave. Din acea lună, compania va lansa noua rută de la București spre Praga. Zborurile vor avea loc luni, miercuri și vineri, cu prețuri de la 19,99 EUR. Plecarea de la București va avea loc la 12.45 cu sosire la Praga la 13:55, iar de la Praga avionul va decola la 14:25 și va ateriza la Otopeni la 17:25 (ore locale).„Pasagerii vor călători la București după-amiaza. Ne așteptăm că noua rută va transporta peste 23.000 de pasageri în următoarele 12 luni”, a spus Katerina Pavlikova de la deparatmentul de presă al aeroportului din Praga.Wizz Air oferă acum 120 de rute către 20 de țări de la 10 aeroporturi din România și a întâmpinat recent pasagerul cu numărul 50 de milioane din România și pe cel cu numărul 20 de milioane din București. Ambilor li s-au oferit vouchere de 250 EUR pentru zborurile Wizz Air. (praguemorning.cz)Cazul a fost inițial relatat în ziarul Handelsblatt, care a scris că BMW acționează în instanță doi furnizori, Valeo din Franța și Denso din Japonia, pentru daune de 141 milioane de euro. Un purtător de cuvânt de la BMW a confirmat cazul, dar a evitat să dea detalii. Valeo și Denso n-au putut fi comentate imediat pentru comentarii.Cazul este legat de o decizie din 2017 a autorității pentru concurență a Uniunii Europene de a amenda mai mulți furnizori de componente auto – printre care Valeo și Denso – cu un total de 155 de milioane de euro pentru că au operat în carteluri pe diferite piețe. Cartelurile identificate de Comisia Europeană erau pentru aer condiționat și sisteme de răcire a motoarelor, din 2004 până în 2009.Toate companiile și-au recunoscut vina în schimbul unei reduceri cu 10% a amenzilor. Companiile afectate de carteluri au fost BMW, Daimler-Benz, Volvo, Nissan, Renault și Jaguar Land Rover. (Reuters)Taxele internaționale și regulile de comerț nu pot rezolva problemele economiilor naționale cauzate de giganții tehnologici ca Apple și Facebook, scrie Wall Street Journal WSJ). În loc să lucreze împreună pentru a găsi o soluție, țările o iau pe cont propriu, după cum se vede din evenimentele din această săptămână.Administrația Trump a spus luni că o taxă a Franței pentru serviciile digitale este discriminatorie pentru Statele Unite, o declarație care poate duce la tarife în replică.Dar Secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, a intervenit marți solicitând țărilor să renunțe la taxe direcționate pe serviciile digitale și a cerut un acord multilateral.Această atitudine este ironică, scrie WSJ: „Unilateralismul este simbolul abordărilor domnului Trump, în oțel, în automobile și în războiul comercial cu China.”Chiar dacă s-ar ajunge la o înțelegere internațională, sunt alte provocări care așteaptă o soluție, ca schimbarea climei și atacurile cibernetice. „Țările vor fi puternic tentate să caute soluții proprii dacă eșuează coperarea internațională”, spune WSJ.Disputele tech au creat o alianță improbabilă între dl. Trump și Silicon Valley, scrie Financial Times (FT). Președintele consumă multă energie ca să-i protejeze pe giganții tech de taxe digitale și să mențină avansul SUA în fața Chinei în domenii ca inteligența artificială.„Totuși Trump pășește pe o cărare dificilă politic când încearcă să ajute Big Tech să-și îmbunătățească accesul pe piețe străine într-o vreme în care sectorul devine tot mai mult un sac de box pentru Washington”, scrie FT. (The New York Times)