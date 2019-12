Șeful Boeing a plecat, dar îngrijorările și problemele persistă

Peste 340 de persoane au murit în cele două accidente, iar compania a fost acuzată că a pus profitul înaintea siguranței zborurilor.Familiile victimelor au apreciat demiterea lui Muilenberg ca întârziată, și au apreciat că decizia de a-l înlocui cu un vechi membru al board-ului companiei iscă întrebări cu privire la angajamentul Boeing de a se schimba.Compania aeronautică l-a numit la conducere pe David Calhoun, membru în consiliul de administrație din 2009 și actualul președinte."În timp ce demisia domnului Muilenburg este un pas în direcția corectă, este clar că Boeing are nevoie de o reînnoire a guvernării sale corporative", a declarat Paul Njoroge, care și-a pierdut soția, cei trei copii și soacra în prăbușirea zborului Ethiopian Airlines 302, în martie.Calhoun „nu este persoana potrivită pentru acest loc de muncă”, a adăugat el.Zipporah Kuria, al cărui tată a pierit în zborul Ethiopian Airlines, spune că Muilenburg ar fi trebuit să fie înlocuit „cu mult timp în urmă”, dar responsabilitatea pentru accidente este împărțită. "Simt că ar fi trebuit să demisioneze mult mai multe persoane, inclusiv persoana care devine CEO", a spus ea pentru BBC.Flota 737 Max a fost consemnată la sol începând cu luna martie.În timp ce compania spera să aibă cel mai bine vândut avion înapoi în aer până la sfârșitul acestui an, autoritățile de reglementare din SUA au anunțat că întoarcerea nu va fi deloc rapidă.Săptămâna trecută, Boeing a anunțat că va opri producția aeronavei.La finele săptămânii trecute reputația companiei a încasat o nouă lovitură, atunci când nava sa spațială Starliner a înregistrat probleme tehnice care au împiedicat-o să se înscrie pe orbita corectă care să-i permită să se cupleze cu Stația Spațială Internațională.Consiliul de administrație al lui Boeing a declarat că „a decis că o schimbare de conducere este necesară pentru a restabili încrederea în compania care merge mai departe, deoarece lucrează pentru repararea relațiilor cu autoritățile de reglementare, clienții și toate celelalte părți interesate”.Calhoun, care a lucrat în fonduri private de investiții, va prelua șefia companiei începând cu 13 ianuarie.Lawrence Kellner, membru al consiliului din 2011, va deveni imediat președinte neexecutiv."Sub noua conducere a companiei, Boeing va funcționa cu un angajament reînnoit pentru transparența deplină, incluzând o comunicare eficientă și proactivă cu FAA [Administrația Federală a Aviației], cu alte autorități de reglementare globale și cu clienții săi", a spus acesta.Și unii dintre cei mai puternici critici ai companiei, de la Washington, spun că mai au întrebări cu privire la angajamentul firmei de a se schimba. Senatorul Richard Bumenthal a spus: "Compania are nevoie de un nou consiliu de administrație, care va lua siguranța în serios."Oficialii de securitate aeriană care investighează tragediile au identificat sistemul automat de control al avionului, cunoscut sub numele de MCAS, drept cauza ambelor accidente.Boeing a spus că sistemul software MCAS, care se baza pe un singur senzor, a primit date eronate, ceea ce l-a determinat să preia comanda de la piloți și să îndrepte avioanele spre sol.Compania a spus că a remediat problema software și că și-a revizuit procedurile.Cu toate acestea, parlamentarii americani care investighează compania au spus că firma era conștientă că sistemul software ar putea fi nesigur. Aceștia au acuzat compania că încearcă să ascundă riscurile și să determine reluarea zborurilor avionului. .Deputatul Peter DeFazio, care conduce un comitet care investighează Boeing, a cerut demisia domnului Muilenburg într-un interviu acordat New York Times, publicat în weekend.Într-o declarație de luni, el a spus că demiterea a fost „întârziată”.Muilenburg s-a alăturat Boeing în 1985. El a condus divizia de apărare, spațială și de securitate a companiei, înainte de numirea sa, în 2015, în funcția de CEO.Plecarea lui Dennis Muilenburg a fost inevitabilă. După cele două accidente, el s-a confruntat cu critici intense în privința culturii corporative care a existat la Boeing în cadrul mandatului său dar și în privința relației companiei cu autoritățile de reglementare.Au apărut întrebări cu privire la modul în care o aeronavă cu probleme a putut fi pusă pe piață și de ce zborurile au continuat după primul accident. Au existat afirmații - negate de către companie - că profiturile și viteza producției au avut proritate în fața securității.Și răspunsurile sale la criză au generat nemulțumiri. Deși a insistat că Boeing este responsabil pentru eșecurile sale, el a mai spus în mod repetat că accidentele au fost rezultatul unui lanț de evenimente, ceea ce unii au văzut drept o încercare de a îndepărta vina.Umilința finală a venit săptămâna trecută, când Boeing a anunțat că va trebui să suspende producția de 737 Max. De luni întregi, Muilenburg a insistat că avionul va fi din nou în aer până la sfârșitul anului.Și-a pierdut credibilitatea și consiliul a decis.