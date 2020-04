O companie energetică a statului se va ocupa de comerțul cu echipamente medicale

SAPE susține că așa se alătură luptei contra COVID-19. "SAPE se alătură luptei împotriva infecției cu COVID-19! Vom aproviziona spitalele cu echipamente și aparatură de la producătorii și furnizorii români, asigurându-ne că prețul rămâne unul corect! #solidaritate", transmite SAPE.

SAPE cere producătorilor români să-i transmită oferte pe mail."Pentru producatorii romani de materiale, echipamente inregistrate la ANMDMR ca dispozitive medicale (masti chirurgicale 3 straturi, manusi chirurgicale etc), precum si pentru producatorii de echipamente de protectie (combinezoane, viziere etc), folosite in prevenirea COVID-19, care doresc sa-si desfaca produsele pe piata din Romania prin intermediul companiei noastre, SAPE SA, ne puteti contacta, in vederea transmiterii ofertei dumneavoastra tehnice si comerciale, pe adresa de email: achizitii@sape-energie.ro".SAPE cere și spitalelor să-i transmită, tot pe mail, ceea ce au nevoie."Pentru spitale, farmacii, UAT-uri si alte autoritati contractante ale statului roman, in primul rand, dar si pentru societatile care au nevoie de dispozitive medicale (masti chirurgicale 3 straturi, manusi chirurgicale etc) si echipamente de protectie (combinezoane, viziere etc), in vederea folosirii lor pentru prevenirea COVID 19, precum si pentru evitarea speculei din piata, ne puteti contacta la adresa de mail: vanzari@sape-energie.ro".