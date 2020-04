VIDEO ​Ludovic Orban cere accelerarea investițiilor în orice domeniu: Investiţii, investiţii, investiţii

Acesta a precizat că Executivul pregătește un program de sprijin pentru companiile mari, în vederea susținerii procesului investițional.









"La Ministerul Economiei, domnul ministru ştiu că aveţi în analiză planul de investiţii, care trebuie derulat în conformitate cu discuţiile pe care le-am avut, planul de investiţii al companiilor în special din domeniul energiei, dar nu numai în domeniul energiei", a spus Orban. Acesta a precizat că peste tot unde există posibilitatea, trebuie oferite stimulente, fie prin reglementări, fie prin alte forme de facilităţi pentru companiile private. "Vă repet: investiţii, investiţii, investiţii", a spus Orban."Noi trebuie să ne asigurăm că tot ce depinde de zona publică se desfăşoară cu viteză maximă, fără nicio poticnire. Şi, aici, câteva lucruri sunt foarte clare - trebuie să accelerăm procedurile, din acest motiv am şi emis ordonanţa de urgenţă prin care am simplificat procedurile pe achiziţie, am scurtat termenele şi am stabilit responsabilităţi pentru cei implicaţi în procedurile de achiziţie, tocmai pentru a creşte viteza de derulare a achiziţiilor. Avem foarte multe proceduri de achiziţii şi este important ca aceste achiziţii, sigur, cu maximă corectitudine şi în deplină legalitate, să fie finalizate cât mai repede", a afirmat premierul.Acesta a spus că la Fondul de mediu sunt foarte mulţi bani care şi ei trebuie utilizaţi în mod inteligent în proiecte de investiţii.De asemenea, a cerut Ministerului Dezvoltării grăbirea procedurilor de achiziţie. "Ştim că de multe ori factorul uman este cel care tergiversează, inventează tot felul de poticneli, toate lucrurile astea trebuie să dispară. Pe POIM avem resurse importante care trebuie utilizate şi pentru asta viteza de derulare a achiziţiilor trebuie să crească. Avem la Ministerul Dezvoltării foarte multe proceduri, mai ales în condiţiile în care am asigurat supracontractarea pentru proiecte care sunt derulate de autorităţi, trebuie crescută viteza de derulare a procedurilor de achiziţie, astfel încât să înceapă lucrările de investiţii cât mai repede posibil", a mai spus Orban.Acesta a mai afirmat că un lucru este cert după ce vor fi anulate măsurile de restricție: "trebuie să păstrăm la turaţie maximă motorul economic care este reprezentat de investiţii, atât investiţiile publice, cât şi investiţiile făcute de companii, atât de companiile care sunt în coordonarea ministerelor, cât şi de companii private care au disponibilitatea de investi".