Gaming în perioada carantinei: Vânzări record de console și jocuri Nintendo

În timpul carantinei nu doar aplicația Zoom a văzut o creștere a numărului de utilizatori. Confirmând trendurile stabilite de companii ca Activision Blizzard sau Electronic Arts, gigantul japonez Nintendo a anunțat în această săptămână profituri record ca urmare a exploziei vânzării de console și jocuri.Mulțumită parțial și cererii dinamice din primele trei luni ale lui 2020, grupul japonez și-a văzut profitul operațional crescând cu 41% la 3 miliarde de euro pe parcursul anului fiscal încheiat în luna martie. În aceeași perioadă cifra de afaceri a companiei a crescut cu 9%, ajungând la 11,4 miliarde de euro.Sfidând încă odată predicțiile analiștilor, care pariază de mult timp pe o perimare a modelului de afaceri bazat pe console ieftine și jocuri exclusive scumpe, Nintendo a înregistrat o creștere anuală de 24% a vânzărilor consolei Switch, platforma-navă a companiei.Deși vânzările variantei „clasice” a Switch au scăzut ușor, înregistrând doar 14,9 milioane de console vândute în ultimele 12 luni, 6,2 milioane de unități Switch Lite, varianta mai ieftină a consolei, au fost cumpărate de utilizatori de la lansarea sa în luna septembrie a anului trecut.Acum 56 de milioane de oameni folosesc o consolă Switch la nivel mondial.Compania din Kyoto a reușit să profite de măsurile de carantină impuse în numeroase țări din lume crescându-și vânzările de console și datorită furnizării de noi jocuri cu regularitate. Nintendo a vândut 169 de milioane de jocuri în ultimele 12 luni, un salt de 42%.Dar pe lângă vânzarea de jocuri fizice, un lucru cu care compania este mai mult decât obișnuită, aceasta a asistat și la o creștere explozivă a descărcărilor de jocuri în format digital în ultimele luni.În săptămânile recente Nintendo a înregistrat o cerere record pentru jocul său Animal Crossing: New Horizons Compania a vândut 13,4 milioane de copii în doar șase săptămâni, depășind deja vânzările înregistrate de varianta cea mai populară a francizei, Animal Crossing: New Leaf, din care Nintendo a vândut puțin peste 12,55 milioane de copii de la lansarea sa în 2013.„Este jocul perfect să evadezi din această perioadă de carantină”, afirmă Serkan Toto, analist al industriei de gaming și fondator al companiei Kantan Games din Tokyo. „Este un joc extrem de pașnic, sociabil, fără violență sau competiție. Este aproape reconfortant”, spune expertul.După acest exercițiu financiar foarte solid, Nintendo susține, ca de obicei, că se pregătește pentru un an fiscal mai complicat, arătând spre recuperarea lentă a circuitelor logistice din Asia care ar putea duce la întârzieri în producerea platformei Switch.Compania a anunțat că estimează că va vinde doar 19 milioane de console Switch între aprilie 2020 și martie 2021 și că anticipează o scădere a vânzărilor de jocuri la 140 de milioane de unități.Experții susțin că aceste estimări în scădere ar putea fi legate și de întârzierile în dezvoltarea de noi jocuri de la izbucnirea pandemiei, reprezentanții companiei păstrând tăcerea cu privire la lansarea de noi jocuri în următoarea perioadă atât pentru Switch cât și smartphone-uri.