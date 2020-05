Hertz România spune că „nu va resimți un impact direct” în urma deciziei de intrare în insolvență a Hertz Global

Amintim că, recent, gigantul de închiriere a mașinilor Hertz a cerut ajutor în vederea evitării falimentului , după ce nu a reușit să ajungă la un acord cu cei mai mari creditori ai săi, în condiţiile în care pandemia de coronavirus a făcut practic să dispară cererea pentru serviciile sale.





„În urma anunțului făcut de Hertz Global Holdings, Hertz România – Autotechnica Fleet Services nu asteapta sa resimta urmarile unei eventuale proceduri de intrare in insolventa a francizorului.



Pentru a 5-a oara in istoria sa de peste 100 de ani, Hertz Global Holdings a facut publica inceperea procedurii de intrare in insolventa, cu intentia de a proteja compania de impactul suferit in urma restrictiilor de trafic din ultima perioada. Compania mama intentioneaza sa demareze procedura pentru faliment conform Articolului 11, care permite restructurarea datoriilor si protejarea companiei pe viitor.



Totodata, Hertz Global Holdings anunta ca in timpul procesului de restructurare, reteaua globala va ramane in intregime operationala pentru cele 3 (trei) branduri pe care le detine (Hertz, Thrifty/ Dollar and Firefly), fara ca rezervarile sau programele de loialitate sa fie afectate”, spune ​Hertz România în comunicatul remis luni presei.





„Autotechnica Fleet Services SRL, parte a Grupului Elen Autohellas ATEE care detine dreptul de franciza in Romania si in 7 alte tari est-europene, nu intretine relatii de afiliere si nu detine titluri de valoarei cu Hertz Global Holdings. Astfel, grupul nu va simti un impact direct in urma deciziei de intrare in insolventa a Hertz Global”, precizează compania în comunicat.





​Hertz România mai explică în comunicat că „închirierile pe termen scurt (principalul serviciu oferit de Hertz Global) reprezinta aproape 20% din activitatea Hertz Romania, si numai 16% la nivelul grupului, in timp ce 84% din veniturile consolidate ale grupului provin din inchirieri pe termen lung, comertul cu autovehicule noi si rulate. De asemenea, capitalul propriu al Grupului Autohellas ATEE a ajuns la € 294 mil la finele anului trecut, fapt ce ofera unul dintre cele mai mici graduri de indatorare pentru piata Europeana de Inchirieri Auto si Leasing Operational”.