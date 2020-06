Coronavirus: Apple își închide mai multe magazine din Statele Unite

Apple își va închide din nou magazinele din SUA care se confruntă cu un recul în cazurile de coronavirus, decizie ușor sancționată la Bursa de Valori."Urmărim îndeaproape situația și luăm această măsură de precauție. Așteptăm cu nerăbdare să primim din nou echipele și clienții cât mai curând posibil", a spus un purtător de cuvânt vineri.Multinaționala va închide temporar 11 magazine, dintre care șase în Arizona, două în Florida și trei în Carolina de Nord și de Sud.Apple a pierdut vineri puțin peste 1% pe bursa de la New York, la ora 18:00 GMT.În ultimele opt zile, numărul de decese Covid-19 din țară a rămas sub control, dar epidemia a revenit în aproximativ 20 de state și s-a mutat din New York și nord-est spre sudul și vestul țării.Grupul californian a anunțat primele redeschideri de magazine la începutul lunii mai cu un număr limitat de vizitatori pe magazin, controale de temperatură, distanțe de siguranță și purtarea unei măști pentru a preveni răspândirea noului coronavirus.SUA rămâne țara cea mai afectată țară de pandemie cu peste 118.000 de decese cauzate de coronavirus și aproape 2,2 milioane de cazuri diagnosticate pe teritoriu, potrivit datelor de la Johns Hopkins University.În ciuda acestui fapt, imunologul șef al Casei Albe, Anthony Fauci, a declarat joi că nu vor fi necesare alte măsuri de izolare în Statele Unite.