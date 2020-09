[P] Uniprest Instal deschide un nou depozit la Iași

După mutarea depozitului de la Deva într-un spațiu mai mare, Uniprest Instal, distribuitor național de produse care acoperă toată aria instalațiilor, deschide un nou depozit la Iași, cu o suprafață totală de 920 mp și o investiție de 350.000 Euro. Prin deschiderea noului punct de lucru, cu logistică și reprezentanți de vânzări zonali, vor fi deservite 6 județe importante din Moldova: Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Vaslui și, implicit, Iași.

Prin deschiderea noului depozit, timpul de livrare în zona Moldovei va fi cu mult scurtat și se va putea face în maxim 24 de ore, standardul auto-impus al companiei.

Noul depozit se află pe Calea Chișinăului nr. 132, clădirea C16, și este al treilea ca suprafață și capacitate din rețeaua Uniprest Instal, după depozitele din Târgu Mureș și București.





Despre Uniprest Instal:

Suma investită acoperă toate echipamentele logistice și de transport necesare. În noul depozit va lucra o echipă de 6 angajaţi, toți fiind localnici din Iași.”Până acum, rețeaua noastră nu a inclus și zona Moldovei, care a fost mult timp neacoperită. Am "tatonat terenul" cu livrări din depozitul central din Mureș, însă întreg procesul era îngreunat din cauza infrastructurii defectuoase. În plus, nivelul calitativ din această zonă a crescut, regiunea are deja mult potențial, iar produsele comercializate de noi se potrivesc foarte bine. Așadar, am considerat că este un moment oportun pentru a deschide acest nou punct de lucru. A venit ca un pas firesc în dezvoltarea noastră”, declară Enikő Peter, Managing Director, Uniprest Instal.Evenimentul de inaugurare nu a putut fi făcut la fața locului, având în vedere noile condiţii impuse de epidemia de coronavirus.Uniprest Instal a fost înființată în 2009 și are sediul și depozitul central la Târgu Mureș. Uniprest Instal comercializează instalații, echipamente de încălzire și deține o gamă completă și variată de produse HVAC. Compania este prezentă la nivel național prin depozite și 9 puncte de lucru în Baia Mare, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Iași, Sibiu și Timișoara.Începând cu ianuarie 2010, Uniprest Instal face parte din grupul olandez Rensa, specializat de peste 65 de ani în comerțul en-gros al produselor HVAC-S (încălzire, ventilație, aer condiționat și instalații sanitare), grup din care fac parte și alte societați din Germania și Olanda.Portofoliul Uniprest Instal conține peste 7.000 de articole, grupate în 6 categorii: GAZ, TERMICE, APĂ, SANITARE, ENERGIE VERDE și AC / VENTILAȚIE. ​