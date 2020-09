[P] Finanţarea prin piaţa de capital - o soluţie pentru companii

Cum funcţionează un asemenea mecanism? Companiile care ajung la un anumit nivel de dezvoltare pot alege listarea acţiunilor la bursa de valori. Pe lângă o gamă de avantaje intrinseci precum creşterea vizibilităţii sau transferul mai rapid al actiunilor între acţionari, listarea la bursă aduce şi posibilitatea finanţării prin emisiuni de acţiuni. Practic, o companie listată pune in vânzare acţiuni către investitorii la bursă, având acces la un numar potenţial de acţionari noi care este mult mai mare decât cel disponibil unei companii private, nelistate.La Bursa de Valori Bucureşti sunt listate diverse companii româneşti, de dimensiune mai mare sau mai mică, iar unele dintre acestea apelează şi la oferte de acţiuni pentru atragerea de acţiuni. Ce-i drept, numărul lor nu este foarte mare. Ceea ce am văzut în ultimii ani, însă, este creşterea interesului pentru o altă variantă de finanţare oferită de piaţa de capital: ofertele de obligaţiuni.În acest caz o companie emite şi pune în vânzare obligaţiuni catre investitorii la bursa (fie in mod public, fie printr-un plasament privat). Practic, compania se împrumută de la cumpăratorii obligaţiunilor sale, faţă de care se obligă să plateasă în mod regulat o dobândă şi să ramburseze principalul primit, de obicei la scadenţă. Pentru companie o asemenea varianta este similară unui împrumut bancar, însă îi oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce priveşte parametrii finanţării. Ulterior, obligaţiunile se listează la rândul lor la bursa si pot fi cumpărate şi vândute uşor la fel ca actiunile listate.Din această perspectivă remarcăm în ultimii ani că finanţarea prin emisiuni de obligaţiuni pe piaţa de capital a cunoscut o dezvoltare notabilă. Pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) sunt listate în prezent 17 emisiuni de obligaţiuni corporative cu o valoare totală emisa de 2,66 miliarde Euro (total pentru emisiunile în moneda europeană) şi 1,60 miliarde RON (total emisiuni lei). Remarcăm pe acest segment doua categorii principale de emitenţi: bănci şi instituţii financiare, pe de o parte, cu o valoare totală emisă de 530 milioane Euro şi 1,56 miliarde Lei (printre emitenţi se numără şi Patria Bank , care a plasat cu succes o emisiune anul trecut şi a anuţat una pentru anul acesta); şi investitori imobiliari importanţi, pe de altă parte, cu o valoare totală emisă de 2,11 miliarde Euro.Însă pe sistemul AeRO, cea de-a doua piaţă administrata de BVB, găsim un tablou şi mai dinamic al emitenţilor de obligaţiuni. Numărul de emisiuni tranzacţionate pe acest segment este de 21, iar valoarea nominală totală a acestora este de 16,25 milioane Euro (pentru obligaţiunile emise in monedă europeană) si 89,76 milioane RON (pentru emisiuni în moneda locală). Domeniile de activitate ale acestor emitenţi sunt mult mai diverse, de la servicii IT şi software sau vânzări online până la stomatologie, agricultura, produse alimentare sau servicii de imprimare. Însă, indiferent de domeniul lor, toate aceste companii au găsit finanţare prin piaţa de capital pentru nevoile lor de dezvoltare şi investiţii.Razvan Pasol, Director Direcţia Pieţe de Capital şi Relaţii cu Investitorii, Patria Bank