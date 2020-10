[P] Mazars lansează o nouă filozofie de brand

Noua identitate este de astăzi unitară în peste 90 de ţări şi teritorii

Noua filozofie de brand susține strategia de dezvoltare şi reflectă faptul că Mazars aduce o perspectivă diferită pe piaţa serviciilor de audit şi consultanță fiscală și financiară

Promisiunea brandului de astăzi reafirmă angajamentul de a construi o lume echitabilă şi prosperă

„Sunt foarte încântat să dezvălui noua noastră identitate de brand şi poziţionare, după doi ani de discuţii substanţiale atât cu partenerii, angajaţii și clienţii noştri, cât şi cu celelalte părţi implicate. Noua filozofie de brand reflectă organizația prezentă, dar și misiunea către care tindem în viitor. Nivelul înalt de expertiză ne permite să deservim clienți globali și locali din întreaga lume, rămânând, în același timp, fideli unei abordări agile, personale și distincte. Lucrăm ca o singură echipă unită, iar acest fapt ne permite să oferim un serviciu personalizat, la același nivel calitativ, fiecărui client, oriunde s-ar afla, bazându-ne pe cunoștințele locale, diversitatea culturală și perspectiva globală.”, a menționat Hervé Hélias, CEO & Chairman, Mazars.Mazars lansează noul brand pe baza unei creşteri constante şi a unei dezvoltări durabile, care reflectă poziţia sa puternică pe piaţă. Anul trecut, firma internaţională de audit şi consultanță fiscală și financiară a înregistrat venituri de 1,8 miliarde de euro (cf. exerciţiului financiar 2018/2019), în creştere cu 10,4% (excluzând impactul Forex de +0,2%), comparativ cu exerciţiul financiar anterior. Creşterea veniturilor în 2018/2019 a fost susţinută de o creştere organică puternică de 9,0%.Noul brand reflectă, de asemenea, evoluţia Mazars într-un grup internaţional, prezent acum în peste 90 de ţări şi teritorii, cu aproape 25.000 de angajaţi în întreaga lume. Mazars North America Alliance aduce încă 16.000 de profesionişti, care susţin clienţii internaţionali şi îşi desfăşoară activitatea în SUA şi Canada. Extinderea internaţională a companiei se reflectă şi în nivelul geografic al surselor de venit: mai mult de o treime din veniturile Mazars provin acum din afara Europei. Asia-Pacific s-a bucurat de cea mai mare rată de creştere de 22,6% în 2018/2019, iar această regiune reprezintă acum aproximativ 15% dintre veniturile totale ale Mazars.„În 75 de ani, principiile noastre nu s-au schimbat, însă firma noastră a făcut-o. În ultimii zece ani ne-am dublat dimensiunea, iar diversitatea ofertelor, clienţilor şi talentelor noastre a crescut odată cu noi. Astăzi, audităm în întreaga lume aproape 2.000 de companii listate la bursă; asistăm 30% dintre companiile listate în Franţa, iar în China deservim aproape 140 de companii mari. În acelaşi timp, susţinem peste 50.000 de întreprinderi private şi afaceri de familie, de la start-up-uri până la clienţi internaţionali.”, a menționat Hervé Hélias, CEO & Chairman, Mazars.„În România, am sărbătorit recent 25 de ani de servicii integrate de audit și consultanță, ancorate în responsabilitate, asumare și conștiință socială. Începând de astăzi, noua noastră identitate de brand se arată lumii întregi. Ne-am dezvoltat într-un mod sustenabil amprenta locală, răspunzând nevoilor clienților și condițiilor evolutive ale pieței, rămânând mereu fideli valorilor și culturii noastre. Cu toate acestea, succesul în afaceri nu este suficient, trebuie să contribuim şi mai mult pentru a construi o lume echilibrată generațiilor viitoare.”, a menţionat Dino Ebneter, Country Managing Partner, Mazars România.Mazars aduce o perspectivă cu adevărat diferită pe piaţa de audit şi consultanță fiscală și financiară, iar acest lucru se reflectă în noua sa filozofie de brand, colaborând cu agilitate la scară globală şi fiind recunoscută pentru diversitatea şi calitatea profesioniştilor săi.„Universitatea Mazars tocmai a primit acreditarea CLIP (The Corporate Learning Improvement Process) pentru a doua oară. Aceasta este cea mai importantă recunoaştere pentru universităţile corporative, iar noi avem o responsabilitate faţă de oamenii noştri. A-i ajuta să se dezvolte ca experţi şi a le acorda putere este esenţial pentru a ne deservi clienţii, conform celor mai înalte standarde, şi pentru a rămâne, în acelaşi timp, un angajator preferat.”, a menționat Hervé Hélias, CEO & Chairman, Mazars.Firma continuă să investească în audit - expertiză, tehnologie, controlul calităţii - şi să modeleze activ dialogul care susţine o industrie integră şi sustenabilă. „O industrie care are nevoie de inovaţie şi de reglementare, de standarde de calitate consistente şi de opţiuni.”, explică Hervé Hélias. În timp ce auditul reprezintă aproape 50% din activitatea sa, Mazars şi-a dezvoltat o gamă de servicii în contabilitate, fiscalitate, consultanţă financiară şi juridică, fiind convinși că această diversitate de expertiză este extrem de relevantă pentru companii, indiferent de dimensiunea lor, acestea având nevoie să reziste pe pieţele economice şi să se dezvolte într-un mod sustenabil.Noua promisiune de brand reafirmă, de asemenea, scopul şi valorile de lungă durată ale Mazars: integritate, responsabilitate şi asumare. Angajamentul său de a construi o lume echitabilă şi prosperă este susţinut de principiile companiei în inovaţie, de rolul pe care serviciile financiare îl pot avea în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, precum şi de o definiţie comună a calităţii confirmată de întreaga profesie.„Suntem cu toţii incredibil de mândri de compania noastră, de parcursul său şi de noul brand Mazars. Această nouă identitate este construită pe ADN-ul firmei, întărind cine suntem, modul în care lucrăm şi ceea ce ne face diferiţi. Aceasta reflectă moştenirea noastră şi abordarea integrată, combinând acoperirea internaţională cu rădăcinile locale adânci; simţul nostru de responsabilitate faţă de acest domeniu; expertiza tehnică de lungă durată şi calitatea pe care o oferim; focusul şi respectul reciproc pe care îl avem faţă de clienţii noştri, calitatea umană unică pe care o apreciază, încrederea şi asigurarea pe care o oferim acestora; şi angajamentul nostru de a face ceea ce trebuie.”, a menționat Cécile Kossoff, Chief Brand, Marketing, and Communications Officer, Mazars.Mazars este un parteneriat internațional, ce oferă servicii integrate de audit și consultanță contabilă, fiscală şi financiară*. Operând în peste 90 de țări și teritorii din întreaga lume, ne bazăm pe expertiza a 40.400 de profesioniști - 24.400 în parteneriatul integrat Mazars și 16.000 prin Mazars North America Alliance - pentru a asista clienți de toate dimensiunile, în fiecare etapă a dezvoltării lor.În România, Mazars are o experiență de 25 de ani în audit, servicii de consultanță fiscală, financiară, contabilă, HR și salarizare. Puterea noastră constă în oamenii cu care lucrăm - echipa locală cuprinde 230 de profesioniști.