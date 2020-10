Tesla a înregistrat cel mai profitabil trimestru din istoria companiei

Compania afirmă că a câștigat 0,76 de dolari per acțiune în lunile iulie-septembrie, generând venituri de 8,77 de miliarde de dolari. Analiștii de pe Wall Street consultați de Bloomberg estimaseră câștiguri de 0,55 de dolari per acțiune și venituri de 8,26 miliarde de dolari.Prețul acțiunilor companiei au crescut cu aproximativ 3% după publicarea rezultatelor financiare.Acțiunile Tesla au crescut cu aproape 400% anul acesta pe măsură ce investitorii au încercat să profite de creșterea producției companiei fondate de Elon Musk.„Continuăm să vedem o creștere a interesului pentru mașinile noastre, baterii și produse solare și rămânem concentrați pe eficientizarea costurilor în timp ce ne mărim capacitatea [de producție] pe cât de rapid posibil”, a anunțat compania într-un comunicat de presă.Compania mai poate atinge obiectivul asumat de a livra 500.000 de mașini în acest an dar are nevoie de o creștere semnificativă în ultimul trimestru.Tesla a vândut 139.000 de mașini în trimestrul trei și mai are nevoie de 181.000 de unități vândute în trimestrul patru pentru a atinge obiectivul de jumătate de milion - o creștere cu 30% față de lunile iulie-septembrie.„Deși atingerea acestui obiectiv a devenit mai dificilă, livrarea a jumătate de milion de vehicule în 2020 rămâne ținta noastră”, a anunțat Tesla.