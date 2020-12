Guvernul aprobă vineri schema de ajutor pentru sectorul HORECA

Guvernul va aproba în şedinţa de vineri schema de ajutor de stat pentru firmele din industria ospitalităţii, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Economiei, Daniela Nicolescu. Le vom da printr-o schemă de ajutor 20% din pierderea pe care au avut-o, diferenţa între cifra de afaceri 2020-2019. Am avut-o în primă lectură, acum am avizele", a spus Nicolescu.Schema de ajutare de stat pentru sectorul HoReCa este estimată la 500 de milioane de euro în total, pentru anul 2021.Ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri (sau rulaj in cazul agentiilor de turism) suferite în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.Bugetul schemei de ajutor de stat va fi estimat la 500 milioane euro, echivalent lei, prin bugetul Ministerului Economiei și din fonduri europene. Se estimează că vpr primi ajutoare de stat 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.