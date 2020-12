Sistemul Medical MedLife anunță prima achiziție în sectorul pharma: a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al companiei Pharmachem

Pharmachem activează pe piața de servicii distribuitoare de medicamente de 16 ani, fiind un jucător important, cu rețea de depozite în București și în țară. La nivelul anului 2019, compania distribuitoare de medicamente a înregistrat o cifră de afaceri de 83.4 milioane de lei, în creștere cu 30% față de anul precedent.





• Această tranzacție va ajuta grupul MedLife să își consolideze prezența pe segmentul pharma

• Compania vizează dezvoltarea zonei de farmacie online, dar și optimizarea sistemului de achiziții la nivel de grup, pentru rețeaua proprie de farmacii și spitale

• MedLife are în plan și alte tranzacții până la finalul anului

• Dacă tranzacțiile vor fi finalizate, MedLife va fi prima companie românească din sectorul medical privat care depășește un sfert de miliard de euro ca și cifră de afaceri

„După cum ne-am anunțat deja acționarii, am păstrat activ programul de achiziții și astfel marcăm semnarea unei noi tranzacții de această dată în zona pharma. Credem că acest segment va avea un aport foarte important la revenirea economică și menținerea sănătății populației în anii care vor urma. În ceea ce privește integrarea companiei Pharmachem în grup, vizăm două direcții: prima, optimizarea sistemului de achiziții de medicamente la nivel de grup, prin prisma rețelei proprii de farmacii, PharmaLife Med, și a celor 12 spitale din cadrul grupului. Și a doua, dezvoltarea zonei de farmacie online clickpharm.ro, respectiv noi proiecte de digitalizare care să aducă medicamentul potrivit mai aproape de pacient, la un click distanță” a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte MedLife Group.“Perioada de pandemie ne-a ajutat să urmărim îndeaproape comportamentele de consum. Am observat o mai mare interdependență a medicului de farmacie și a unităților farmaceutice de prescripțiile medicilor, a pacientului de analize de imunologie, dar și de găsirea unui vaccin. Interdependența între produse farmaceutice în incinta clinicilor, aproape de pacient a crescut în ultimul an mai mult ca oricând. Pacientul începe să solicite consultații online, teste rapide prin curier și, dacă este posibil, administrare de vaccin imediat lângă medic. În acest context, avem nevoie de know how în domeniul farmaceutic, de dezvoltarea rețelei de farmacii în incinta clinicilor și spitalelor, de o simbioză între unitățile medicale și cele farmaceutice, iar diversificarea domeniilor de activitate ne pregătește pentru anii care vor urma, pentru pacienții care vor privi de acum încolo industria farmaceutică ca pe o industrie care, alături de zona de servicii medicale, îi poate vindeca”, a mai declarat Mihai Marcu.Odată cu finalizarea acestei tranzacții, managementul companiei Pharmachem va rămâne integral în sarcina actualilor proprietari, aceștia având know how-ul necesar pentru a administra corespunzător acest business, dar și pentru a-i accelera creșterea.“Suntem bucuroși de acest parteneriat și că putem face parte din grupul MedLife. Pentru noi reprezintă o bună oportunitate de extindere și dezvoltare, deoarece ne vom integra într-o structură organizațională solidă și foarte complexă guvernată de o companie lider de piață. Avem planuri mari pentru anul care va urma și suntem încrezători că alături de MedLife vom reuși să atingem obiectivele propuse”, a declarat Mihai Tirli, Director General Pharmachem.Tranzacția urmează să fie analizată de Consiliul Concurenței. Odată aprobată, grupul MedLife își va consolida poziția de lider pe piața serviciilor medicale private, îndeplinindu-și astfel angajamentului față de acționari și parteneri.Pentru perioada ce urmează, reprezentanții MedLife intenționează dezvoltarea programului de achiziții și extinderea investițiilor. „Structura actuală de business, care integrează foarte multe linii de afaceri ne-a ajutat nu doar să depășim perioada de criza, dar să fim și atenți la oportunitățile din piață. Vizăm și alte tranzacții pe acest final de an. Și, în acest sens, daca acestea se vor finaliza, tranzacția curentă urmând să fie evaluată și aprobată de Consiliul Concurenței, vom fi prima companie medicală privată din România care depășește un sfert de miliard de euro ca și cifră de afaceri”, a declarat Mihai Marcu.Reprezentanții companiei consideră că viitorul este al serviciilor interdisciplinare în contextul în care lumea medicală se îndreaptă către un nou pacient.“Ne îndreptăm către o nouă lume medicală, cătră un nou pacient. Varietatea de servicii a grupului MedLife ne-a ajutat, în plină pandemie, să lansăm servicii noi, laboratoare COVID pentru identificarea infecției cu noul Coronavirus și detectarea anticorpilor SARS CoV 2, ne-am putut adapta imediat să oferim imagistică pulmonară sau să facem screening pentru boli metabolice, cardiovasculare sau de imunitate. Pe de altă parte, din punct de vedere funcțional departamentele de abonamente medicale, serviciile medicale de urgență sau vânzările PharmaLife ne-au ajutat să ne păstrăm echilibrul economic necesar desfășurării activității. Credem că viitorul este al serviciilor interdisciplinare. Faptul că avem în structură venituri și know how pentru servicii medicale de ambulator, spitalicești, activitate de laborator, dar și farmacii, stomatologie sau abonamente medicale ne pun în poziția unică de a alege, de a ne adapta pacientului post covid și oricărei provocări pentru a ne îngriji în siguranță pacienții”, a mai declarat Mihai Marcu.Prin preluarea Pharmachem Distribuție, grupul MedLife ajunge la un portofoliu de 28 de companii achiziționate, ultima anunțată fiind Centrul Medical Veridia (Basarab).