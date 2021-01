Corporate Report: Grupul Lagardère a obținut un credit garantat de stat de 465 de milioane de euro

Documentul stipulează: „Garanția statului este acordată instituțiilor BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et dʼIle de France, Commerzbank Aktiengesellschaft Paris Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Lyonais, ING Bank N.V. French Branch, Natixis, Société Générale, Unicredit Bank AG, pentru împrumutul menționat la articolul 2 din prezentul document, consimțit pentru societatea în comandită pe acțiuni Lagardère SCA”.Garanția statului acoperă 80% din valoarea împrumutului acordat pe 18 octombrie. Grupul, condus de Arnaud Lagardère și proprietar al editurii Hachette, al magazinelor Relay și al instituțiilor media Europe 1, Paris Match și Journal de Dimanche, înregistrase în trimestrul al treilea o cifră de afaceri în scădere cu 38%.Mai ales veniturile segmentului de distribuție în gări și aeroporturi (magazine Relay și duty free) s-au prăbușit cu 66% la 393 milioane de euro, după ce scăzuseră deja cu 55% în primul semestru.„Se iau toate măsurile necesare pentru a face față unei crize care poate fi de durată”, s-a comentat în anturajul lui Lagardère. „Comerțul de voiaj, ca toate afacerile legate de călătorii, este foarte lovit de pandemie” și subscrierea împrumutului garantat de stat este un demers „de bun simț, de bună gestionare”, sună asigurările.Grupul familial, care este cotat la bursă și are un statut de societate în comandită pe acțiuni, este și obiectul nemulțumirii celor doi mai importanți acționari, grupul Vivendi și fondul Amber: aceștia reprezintă împreună 49% din capital și critică managementul lui Arnaud Lagardère, dar n-au reușit până acum să obțină convocarea unei adunări generale extraordinare.Împrumutul garantat de stat facilitează acordarea unui împrumut pentru o întreprindere cu dificultăți de trezorerie. În caz de nerambursare, statul se angajează să ia pe contul său majoritatea diferenței de rambursat, până la limita de 80%.