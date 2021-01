Afacere păguboasă pentru stat: Peste 90 de milioane de măști din Vietnam zac într-un antrepozit vamal, fără prea mari șanse de a mai fi folosite

Anchetă HotNews.ro

Pe 14 aprilie 2020, SAPE a primit aviz de funcționare ca importator și distribuitor de dispozitive medicale din partea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.





Potrivit documentelor consultate de HotNews.ro, contractul de mandat prevedea ca SAPE să acționeze în calitate de mandant, iar Romarm în calitate de mandatar. Pe scurt, SAPE a împuternicit Romarm să deruleze în numele său importul de măști din Vietnam de la firma MINH AHN Medical Joint Stock Company sau de la un alt un producător. Romarm s-a ocupat de tot ce înseamnă recepția măștilor, verificarea autenticității și calității lor, transportului lor din Vietnam până pe Aeroportul Henry Coandă, dar și de semnarea unui contract cu un antrepozit vamal.







SAPE plătea, iar de restul se ocupa Romarm. Ulterior, la acest contract de mandat au fost încheiat cinci acte adiționale. Primul prevedea renegocierea prețului, astfel încât să includă eliminarea costurilor de ambalare, deoarece acestea urmau să fie suportate de SAPE. Printr-un alt act adițional, din 21 iulie, Romarm era împuternicit să negocieze și să încheie un contract de ambalare și marcare. Prin ultimul act adițional, Romarm era împuternicit să renegocieze contractul de antrepozit vamal în sensul reducerii prețului.

















Peste trei ani expiră

Ce se întâmplă acum cu măștile? În prezent, se află într-un antrepozit vamal. Dacă ar fi scoase de acolo, s-ar adăuga taxele de import, transportul și costul cu depozitarea în altă parte. Cât pot rămâne acolo? Mai mult de trei ani acum înainte nu se poate, deoarece atunci expiră perioada lor de valabilitate.













SAPE a mai încheiat un contract și cu un producător român, Tech Tex, de la care a cumpărat 9,5 milioane de măști. Pe acestea a reușit să le vândă mai departe către diverse firme (Electrica Furnizare, Electrica Serv, Societatea Națională a Apelor Minerale, Lidl Discount).









Răspunsurile SAPE













1. Câte măști, mănuși, echipamente de protecție și alte produse a achiziționat SAPE în calitate intermediar pe piața dispozitivelor medicale?



În anul 2020, SAPE SA, în calitate de trader pe piața consumabilelor medicale pentru combaterea Covid 19, a achiziționat un număr de 95.970.000 de măști de protecție din străinătate (contract cu un producător străin) și aproximativ 10 milioane de măști din România (producători autohtoni).

În contextul pandemie COVID 19, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA (SAPE SA) este implicată activ în procesul de asigurare în România a produselor destinate prevenirii și combaterii COVID 19 cu scopul de a echilibra piața acestor produse și de a diminua acțiunile comerciale speculative în situație de criză.

Achizițiile efectuate de SAPE SA, în anul 2020, respectă cerințele și condiționările statutare, respectiv normele specifice achizițiilor de echipamente medicale elaborate în lupta împotriva pandemiei, precum și standardele naționale și europene referitoare la calitate.

De asemenea, primul producător cu care SAPE a încheiat contracte de achiziții de măști este unul local, respectiv producătorul Tech Tex având fabrica în Maramureș, și sediul social în județul Bihor. În total, SAPE a achiziționat de la acest producător 9,5 milioane de măști.



2. De la ce producători au fost achiziționate și la ce preț?



Cele 95,7 milioane de măști provin din Republica Populară Vietnam, în urma unui contract semnat în 2020 între o companie a statului român (SAPE) și o companie a statului vietnamez (Orange Pharma). În primăvara anului 2020, capacitatea de producție autohtonă era depășită de nevoia de echipamente de protecție, la nivel național. Motiv pentru care s-a decis, la nivel guvernamental, să se caute producători certificați în străinătate, pentru a suplini deficitul de măști de pe piața românească. Demersurile pentru identificarea unui furnizor străin de încredere, certificat la nivel internațional, cu toate documentele în regulă, s-au realizat pe căi diplomatice.

În urma evaluării și verificării documentațiilor primite de la mai mulți furnizori, referitoare la avize și certificări, SAPE SA a semnat acorduri cadru cu aproximativ 12 producătorii români care au reușit să se conformeze legislației în materia dispozitivelor medicale și a echipamentelor de protecție și să își certifice produsele. Dinafara țării, SAPE a încheiat contract cu un singur producător- Tech Tex având fabrica în Maramureș, și sediul social în județul Bihor. În total, SAPE a achiziționat de la acest producător 9,5 milioane de măști.

Referitor la întrebările privind prețul la care au fost achiziționate, considerăm că aceste informații:

(i) reprezintă informații de afaceri, cu valoare comercială reală, de natură a oferi SAPE SA avantaje competitive, respectiv de natură să genereze un beneficiu economic;

(ii) trebuie să fie, și sunt protejate de măsuri rezonabile de confidențialitate, inclusiv prin măsuri de tipul ”bariera contractuală”, precum acorduri de nedezvăluire, clauze de confidențialitate cuprinse în contractele încheiate cu furnizorii noștri,

(iii) sunt de interes pentru competitorii societății noastre;

(iv) susțin strategia de vânzări aflată în derulare, astfel că nu trebuie să fie cunoscute de publicul larg sau de competitorii SAPE SA;

astfel, demersurile noastre de a ne proteja informațiile ”de afaceri” într-un mediu concurențial, cu respectarea uzanțelor cinstite și a principiului general al bunei-credințe, nu sunt de natura a invalida garanțiile/drepturile prevăzute de legislația privind libertatea de exprimare şi de informare, libertatea și pluralismului presei.



3. Câte dintre acestea au fost vândute mai departe către spitale, farmacii, UAT-uri și alte autorități contractante ale statului român? La ce preț?



În ceea ce privește VÂNZAREA măștilor achiziționate de SAPE de la toți producătorii cu care a încheiat un contract de achiziție, găsiți mai jos lista companiilor și valoarea contractelor care, prin proceduri precum participare la licitație (platforma SICAP) sau negociere pentru atribuire directă, au avut contracte comerciale cu SAPE, în vederea achiziției de măști, în calitate de beneficiari.

Electrica Furnizare- valoare totală- 867.624 lei

Electrica Serv- valoare totală- 39.555 lei

Societatea Națională a Apelor Minerale- valoare totală 10.948 lei

LIDL Discount- valoare totală- 14.280.000 lei

Ministerul Educației- 9.264.445 lei



4. Câte dispozitive medicale au rămas pe stoc, care este valoarea lor și ce veți face cu ele?

