Huawei se orientează spre creșterea porcilor după prăbușirea vânzărilor de smartphone-uri

Porci, cărbuni și televizoare

Compania chineză a fost oprită din accesarea unor componente vitale pentru telefoanele sale după ce administrația Trump a etichetat-o ​​drept o amenințare la adresa securității naționale a SUA.Fostul președinte american Donald Trump a susținut că Huawei poate distribui datele clienților săi guvernului chinez, acuzație respinsă de reprezentanții companiei.Drept urmare, cel mai mare producător de echipamente de telecomunicații din lume s-a limitat la fabricarea modelelor 4G deoarece nu are permisiunea guvernului SUA de a importa componente pentru modelele 5G.Vânzările de smartphone-uri Huawei au scăzut cu 42% în ultimul trimestru al anului trecut pe fondul dificultăților de aprovizionare cu microcipuri din cauza sancțiunilor.Mai multe rapoarte au sugerat că Huawei își va reduce producția de smartphone-uri cu până la 60% anul acesta însă reprezentanții companiei au refuzat să confirme această cifră.„Problema aici nu este că ar exista probleme cu calitatea sau satisfacția față de produsele Huawei (ci că) Nu există o condiție de concurență echitabilă pentru Huawei deoarece Huawei este prins între tensiunile geopolitice", a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru BBC.Ca răspuns la scăderea vânzărilor de smartphone-uri, Huawei analizează alte potențiale surse de venituri de la servicii de cloud computing, vehicule inteligente și dispozitive purtabile. Are chiar planuri pentru o mașină inteligentă.Însă compania a luat în vizor și câteva industrii mai tradiționale.China are cea mai mare industrie de creștere a porcilor la nivel mondial și găzduiește jumătate din porcii vii din lume. Tehnologia este folosită pentru modernizarea fermelor, introducând inteligența artificială pentru a detecta bolile și a urmări porcii.De asemenea, tehnologia de recunoaștere facială poate identifica porcii individuali, în timp ce alte tehnologii le monitorizează greutatea, dieta și exercițiile fizice.Alți giganți tehnologici chinezi, printre care JD.com și Alibaba, lucrează deja cu fermierii de porci din China pentru a-i ajuta să implementeze noi tehnologii.„Creșterea porcilor este încă un exemplu al modului în care încercăm să revitalizăm unele industrii tradiționale cu tehnologii TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) pentru a adăuga mai multă valoare industriilor din era 5G”, a declarat un purtător de cuvânt al Huawei.Pe lângă tehnologia de inteligență artificială (AI) destinată fermierilor de porci, Huawei lucrează și cu industria de exploatare a cărbunelui.La începutul lunii februarie, fondatorul și directorul executiv Huawei, Ren Zhengfei, a anunțat crearea unui laborator de inovare minieră în provincia Shanxi din nordul Chinei.Ren a declarat că dorește să dezvolte tehnologie pentru minele de cărbuni care să ducă la „mai puțini muncitori, la o siguranță mai mare și la o eficiență mai mare” și să le permită minerilor să „poarte costume și cravate” la locul de muncă.Acesta a anunțat de asemenea că Huawei se extinde și în domeniul produselor de larg consum, precum televizoare, computere și tablete.„Încă putem supraviețui chiar și fără să ne bazăm pe vânzările de telefoane", a declarat fondatorul Huawei, acesta adăugând că este foarte puțin probabil ca SUA să scoată Huawei de pe o lista neagră care împiedică companiile să lucreze cu firma de tehnologie chineză.