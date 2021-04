Luxoft România susține cu măsuri concrete echilibrul dintre viața personală și cea profesională a angajaților săi

Articol susținut de Luxoft România

Munca de acasă a devenit o realitate zilnică pentru mulți dintre noi în ultimul an. Înainte de declanșarea pandemiei, cei care lucrau de acasă făceau parte din rândul angajaților cu calificări superioare, care își desfășurau activitățile cu ajutorul unui computer și se bucurau de un grad ridicat de autonomie. Dar pandemia a schimbat radical lucrurile. Sute de mii de români au adoptat acest sistem de muncă pentru prima dată, peste noapte, fără să se fi pregătit anterior. Potrivit datelor Eurostat, în multe țări din UE mai mult de jumătate dintre angajații care au început să lucreze de acasă odată cu pandemia nu mai lucraseră anterior în acest regim.

”A fost un proces complex, care a necesitat decizii rapide. În paralel, ne-am consultat cu angajații, pentru a înțelege care sunt preocupările, grijile și nevoile lor. Am început să schimbăm felul în care interacționăm cu oamenii noștri, am deschis mai multe canale de comunicare și am creat un serviciu de asistență non-stop. Totul pentru a le asigura angajaților confortul necesar pentru munca de acasă. Pe de altă parte, am depus eforturi pe toate planurile pentru a implementa politici care să avantajeze toate grupurile de angajați și după pandemie”, a declarat Cristina Cotutiu, Employer Branding Manager, Luxoft Romania.

Luxoft România garantează angajaților săi că pot lucra de acasă pentru totdeauna

”În prezent, din feedback-ul pe care îl avem de la angajații noștri, dar și de la foști colegi, suntem una dintre companiile care susțin activ echilibrul dintre viața personală și cea profesională a angajaților”, a declarat Monica Mardare, HR Director pentru Luxoft Romania.

Și angajații Luxoft România au putut opta cum vor să lucreze în continuare, compania oferindu-le posibilitatea inclusiv de a lucra de acasă pentru totdeauna. Majoritatea angajatilor preferă însă un regim mixt după încheierea perioadei de pandemie, în timp ce o mică parte a dorit să continue permanent de acasă sau permanent de la birou.

Acesta este și cazul companiei Luxoft România, care, pentru siguranța personalului, a mutat activitatea tuturor angajaților în online, în perioada pandemică. Astfel, pandemia a accelerat un proces deja existent în cadrul companiei, care a introdus posibilitatea de a lucra de acasă o zi pe săptămână încă din anul 2016. Odată cu izbucnirea pandemiei și cu nevoia de distanțare socială, Luxoft România a făcut eforturi pentru a asigura tuturor angajaților săi acces la tehnologiile și echipamentele necesare pentru munca de la distanță. Iar lucrurile s-au mișcat pe repede-înainte, astfel că digitalizarea completă a companiei s-a încheiat în mai puțin de o lună de zile.În continuare, compania lucrează constant pentru a-și optimiza procesele și pentru a îmbunătăți cooperarea cu angajații și cu clienții, prin consultare permanentă și comunicare transparentă.Avantajele muncii de acasă la Luxoft România sunt legate în primul rând de posibilitatea de a lucra fără a fi expus la riscuri, acces la asistență 24/5 pentru întrebări sau sesizări legate de lucrul de acasă sau probleme legate de Covid19, precum și opțiunea de a lucra de oriunde din țară. Mai mult, compania le oferă angajaților acces la toate resursele și serviciile sale 100% remote, inclusiv cursuri, care variază de la formare profesională prin îmbunătățirea sau dobândirea unor abilități tehnice sau soft skills până la ateliere de wellbeing. Și, poate unul dintre cele mai apreciate beneficii rămâne posibilitatea de a lucra în orice moment al zilei, atât timp cât oamenii își îndeplinesc sarcinile la termen și sunt prezenți la sesiunile de catch-up programate cu echipa.Toată această experiență cu munca de acasă a început pentru fiecare cu o serie de provocări și mult necunoscut în față. Însă, în prezent, la un an de la startul celui mai mare experiment de muncă remote, oamenii și-au dat seama că pot îndeplini mare parte dintre sarcini de la distanță, fără scăderea productivității sau a calității muncii, și, în plus, au avantajul de a scăpa de orele pierdute în trafic.Iar acest regim de lucru se poate dovedi câștigător, atât pentru cei care își doresc și reușesc să delimiteze clar viața personală de muncă, cât și pentru cei care vor să le întrepătrundă. Pentru aceștia din urmă marele avantaj este că se pot ocupa de familie, atunci cand au nevoie și apoi se pot reîntoarce oricând la muncă, pentru a-și îndeplini sarcinile. De altfel, un număr mare de studii realizate la nivel internațional arată că mulți dintre angajații chestionați își doresc să lucreze în continuare de acasă sau să existe un mixt între munca de la birou și cea de la distanță.​Articol susținut de Luxoft România​