Cât de bogat este, de fapt, Bill Gates? 11 lucruri uluitoare despre averea fondatorului Microsoft

„După o îndelungă considerare și multă muncă pentru relația noastră, am luat decizia de a pune capăt căsniciei noastre. În ultimii 27 de ani am crescut trei copii incredibili şi am construit o fundaţie ce funcţionează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viaţă sănătoasă şi productivă”, au scris aceștia.Bill Gates, cofondatorul Microsoft, este al patrulea cel mai bogat om din lume cu o avere netă estimată la 146 de miliarde de dolari, potrivit Indexului Miliardarilor realizat de Bloomberg.Acesta și soția sa locuiesc în statul american Washington unde toate bunurile obținute în timpul căsătoriei sunt partajate 50-50 dacă nu este prevăzut altfel printr-un contract prenupțial. Un purtător de cuvânt al lui Bill Gates a refuzat să comenteze dacă soții Gates au avut o asemenea înțelegere.Într-un alt caz de divorț mediatizat al unui cuplu ce locuia în statul Washington, cel al fondatorului Amazon Jeff Bezos, soția acestuia, MacKenzie, a obținut 25% din acțiunile Amazon (în valoare de 38 de miliarde de dolari la momentul respectiv) deținute împreună de cei doi.Indiferent cum își vor împărți Bill și Melinda Gates averea, cei doi vor rămâne cel mai probabil doi dintre cei mai bogați oameni din lume.Uite 11 lucruri care pun în perspectivă averea de 146 de miliarde de dolari a lui Bill Gates.Pe 4 mai 2020 averea netă a lui Gates era de „doar” 105 miliarde de dolari. Acesta este de asemenea cu 70 de miliarde de dolari mai bogat decât era în urmă cu 5 ani în 2016.Asta ar însemna că pentru Gates nu ar merita să se oprească să ridice o bancnotă de 100 de dolari dacă a scăpat-o pe jos.Însă deși Gates se bucură de câteva lucruri de lux, precum avionul său privat și casa uriașă din Washington evaluată la peste 125 de milioane de dolari, miliardarul este cunoscut ca fiind un cheltuitor frugal.Averea familiei regale britanice se ridica la aproximativ 88 de miliarde de dolari în 2017, potrivit Forbes FOTO: Capital Pictures / Film Stills / ProfimediaNu este clar ce procent din Microsoft deține în prezent Gates după ce s-a retras din funcția de CEO a companiei în martie 2020.Gates și soția sa au fondat Fundația Bill și Melinda Gates în 2020, aceasta fiind în prezent cea mai mare organizație caritabilă privată din lume.Gates a donat acțiuni Microsoft în valoare de 35,8 miliarde de dolari fundației, acesta și Melinda urmând să rămână co-președinți ai organizației și după divorțul lor, potrivit unui purtător de cuvânt al Fundației Bill și Melinda Gates.„Ei vor continua să lucreze împreună pentru a modela și aproba strategiile fundației, promova rezolvarea problemelor abordate de fundație și vor stabili direcția generală a acesteia”, a declarat purtătorul de cuvânt.De asemenea cei doi au cofondat în 2010 alături de Warren Buffett, acum al șaptelea cel mai bogat om din lume, The Giving Pledge, o organizație caritabilă care încurajează ceăe mai bogate persoane ale planetei să își doneze majoritatea averii unor cauza caritabile după moartea lor.Averea mediană netă a unei gospodării americane este de aproximativ 121.700 de dolari. Împărțind 146 de miliarde la 121.000 dă un rezultat de aproximativ 1,2 milioane.Produsul Intern Brut al Luxemburgului este de aproximativ 71 de miliarde de dolari, al Estoniei de 31,4 miliarde și al Boliviei se ridică la în jur de 40,8 miliarde de dolari.Luxemburg (FOTO: Christian Kober / robertharding / Profimedia Images)Omul de afaceri indian Mukesh Ambani este cel mai bogat om din Asia cu o valoare de 74,7 miliarde de dolari în timp ce magnatul chinez Zhong Shanshan este cea mai bogată persoană din China, având o avere estimată la 66,3 miliarde de dolari.Cei doi au împreună 141 de miliarde de dolari, cu 5 miliarde mai puțin decât averea lui Gates.Populația mondială era de 7.874.758.042 în mai 2021.Potrivit datelor Administrației pentru Protecție Socială din SUA, o cetățeană americană cu studii superioare de licență va câștiga în medie aproximativ 1,3 milioane de dolari de-a lungul vieții sale.Ținând cont de veniturile de 41 de miliarde de dolari obținute în 2020 Gates câștigă în jur de 78.006 de dolari pe minut, potrivit calculelor Business Insider.