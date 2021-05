Claudiu Năsui o dă la întors după ce a discutat cu premierul despre Legea 5G: Susținem fără echivoc legea 5G trimisă de Guvern în Parlament

Scrisoare a ministrului economiei pe fondul unui lobby chinezesc foarte puternic









Important de precizat este că în aceste două săptămâni, mai multe entități chinezești, companii și asociații, au făcut un lobby puternic pentru blocarea legii.





De altfel, chiar Claudiu Năsui recunoaște, în scrisoarea către Parlament, că a primit mesaje de atenționare din partea operatorilor economici. „Instituţia noastră (n.r. - Ministerul Economiei) a primit mesaje de atenţionare atât din partea COM (n.r- Comisiei Europene), cât şi din partea operatorilor economici, referitoare la obligativitatea respectării procedurii de notificare a proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G”.





"Am vorbit cu premierul, susținem fără echivoc legea 5G trimisă de Guvern în Parlament. Am primit precizări din parte Comisiei pe acest subiect deoarece suntem punct național de contact cu comisia pentru Directiva 2015/1535. Fiind punct național de contact suntem obligați, dacă primim comunicări de la CE, să transmitem mai departe instituțiilor relevante", se arată într-un comunicat al Ministerului Economiei.Potrivit acestuia, Comisia Europeană a trimis ministerului precizari în care sublinia că România pregătește o lege pentru introducerea infrastructurii 5G, care dacă ar conține reglementari de natură tehnică, potrivit Directivei 2015/1535, Comisia ar trebui notificată în privința lor."În urma unei analize la nivelul guvernului conform căreia actul normativ nu se supune procedurii de notificare, procedura parlamentară de adoptare a legii poate merge mai departe. Trimiterea notificării de către Minister nu schimbă cu nimic susținerea legislației privind 5G în România. Este o chestiune tehnică de comunicare cu Comisia", mai arată Ministerul Economiei.Potrivit informațiilor HotNews.ro, Comisia Europeană ar fi trimis două precizări către Ministerul Economiei care are calitatea de punct de contact al Guvernului: una anul trecut și a doua anul acesta. Ministerul Economiei, în calitate de punct de contact, trebuia să poarte o corespondență cu inițiatorul proiectului de lege, adică Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, cum era anul trecut, respectiv Ministerul Cercetării și Digitalizării, cum este anul acesta.Anul trecut, inițiatorul a precizat că nu este cazul ca România să transmită o notificare către Comisia Europeană, deoarece legea nu ar conține reglementări de natură tehnic. Pentru a doua precizare venită din partea Comisiei nu este clar dacă "punctul de contact" a mai avut vreo corespondență cu inițiatorul legii. A cerut Parlamentului amânarea dezbaterii proiectului fără a avea o discuție în prealabil cu inițiatorul? Ministerul Economiei nu lămurește acest aspect.Aceste clarificări sunt necesare având în vedere că ministrul Economiei nu a avut nimic de obiectat când legea a fost aprobat în CSAT pe 7 aprilie proiectul de lege și nici pe 15 aprilie când a fost aprobat în Guvern. Cu toate acestea, Claudiu Năsui a cerut Parlamentului amânarea dezbaterilor în ceea ce priveşte adoptarea Legii pentru reţelele 5G, pe motiv că Guvernul nu ar fi respectat toţi paşii procedurali, înainte de trimiterea în Legislativ."Având în vedere că proiectul de act normativ a fost avizat de către Guvern să intre pe ordinea de zi a celor două Camere ale Parlamentului, vă informăm că procedura parlamentară de adoptare trebuie amânată, proiectul de act normativ urmând a fi transmis instituţiei noastre în vederea notificării la Comisia Europeană şi statele membre. Adoptarea actului urmează a se relua după parcurgerea perioadeo de status-quo prevăzută de actul comunitar", a scris Claudiu Năsui într-o scrisoare transmisă președintelui Senatului pe 27 aprilie, adică la nici două săptămâni în care Guvernul din care face parte a aprobat proiectul de lege.