eMAG a atins nivelul „net zero” al emisiilor de dioxid de carbon pentru operațiunile sale

Articol susţinut de eMAG

Rețeaua easybox a redus cu 15,8% emisiile de carbon rezultate din operațiunile directe din România

100 de mașini electrice vor asigura livrări în zonele urbane

Parcul logistic Joița va funcționa 100% cu energie verde, alimentat de 40.000 de panouri fotovoltaice

Compensarea emisiilor care nu pot fi evitate se derulează prin parteneriate cu Green Tech, unul dintre cei mai mari reciclatori de deșeuri PET din Europa Centrala si de Est, și cu Fundația Conservation Carphatia, vizând astfel atât conservarea și restaurarea ecosistemelor naturale, cât și combaterea deșeurilor și poluării mediului înconjurător

Atingerea obiectivului „net zero” în ceea ce privește impactul direct al operațiunilor eMAG face parte dintr-un plan amplu de măsuri pentru protecția mediului aplicate în trei zone principale de impact: operațiuni sustenabile, lansarea unui Angajament pentru Mediu și susținerea inițiativelor sustenabile la nivel local.„Transformăm operațiunile noastre astfel încât să reducem emisiile de carbon și vom ajuta și partenerii să facă același lucru prin Angajamentul pentru Mediu. De asemenea, vom susține inițiativele care sechestrează carbon pentru a rămâne net zero pentru emisiile directe aferente activității noastre, dar și pentru a deveni net zero pe întregul lanț de aprovizionare și vânzare”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.Pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, eMAG a adoptat deja o serie de măsuri ce implică operațiuni cu o abordare sustenabilă, precum rețeaua easybox, care a ajuns în prezent la peste 1.000 de unități în toată țara. Prin intermediul acestora, nivelul emisiilor directe de carbon pentru operațiunile din România a fost redus semnificativ, cu 15,8%. Impactul este generat de livrările last mile, având în vedere că un curier efectuează un singur traseu pentru livrarea unui număr mai mare de colete la easybox, situație în care nivelul emisiilor este redus cu 95%, în comparație cu o livrare standard, potrivit unui studiu din 2019. Demersurile de reducere a nivelului de poluare din centrele urbane și de diminuare a amprentei de carbon au fost susținute și prin investiția în flota de autovehicule 100% electrice. Până la sfârșitul anului 2021, eMAG are în plan extinderea flotei de mașini electrice la 100 de vehicule, care le vor înlocui pe cele convenționale.În egală măsură, eMAG a investit în infrastructură cu impact redus asupra mediului, precum centrul logistic din comuna Joița care va fi alimentat în totalitate cu energie din surse regenerabile generate la fața locului. Acesta va dispune de un total de 40.000 de panouri fotovoltaice și de un proiect de împădurire pe o suprafață de 10 hectare.Secțiunea cu produse resigilate utilizată de eMAG de peste 10 ani crește ciclul de viață al produselor, acestea reintrând în circuitul de utilizare, la un preț mai mic. Oferind din nou valoare produselor deja desigilate, eMAG contribuie la reducerea cantității de deșeuri generate.De asemenea, pentru a susține această direcție strategică, eMAG participă la programul guvernamental „Rabla pentru electrocasnice”, prin intermediul căruia este stimulată achiziția de produse eficiente din punct de vedere energetic.Un alt demers prin intermediul căruia eMAG susține reducerea amprentei de carbon este implicarea în inițiative de conservare și de împădurire a pădurilor din Munții Făgăraș, printr-un parteneriat cu Fundația Conservation Carpathia, contribuind astfel la restaurarea ecosistemelor naturale în beneficiul biodiversității și al comunităților locale. Viziunea fundației este de a crea un veritabil „Yellowstone” european în România.Totodată, eMAG colaborează cu Green Tech și își compensează amprenta de carbon prin intermediul singurului proiect de reducere a emisiilor prin reciclarea PET-urilor, acreditat Gold Standard la nivel european. Green Tech închide circuitul deșeurilor de plastic PET, reciclând 2 miliarde de sticle folosite anual și utilizează plasticul recuperat pentru a crea produse noi, cum ar fi granule din PET reciclat, fibre sintetice poliesterice sau banda PET.Articol susţinut de eMAG