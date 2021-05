Jeff Bezos, detronat luni din poziția de cel mai bogat om al planetei...pentru câteva ore

Bernard Arnault a preluat conducerea în clasamentului Forbes al celor mai mari averi din lume înainte de a reveni în spatele americanului Jeff Bezos după deschiderea Bursei de Valori din New York.Miliardarul francez a fost în această luni cel mai bogat om din lume pentru câteva ore, între deschiderea bursei de la Paris la ora 7:30 GMT și a celei din New York la 13:30 GMT, conform clasamentului Forbes care este actualizat în timp real pe baza prețurilor de pe bursă.În jurul orei 14.15 GMT însă averea lui Bernard Arnault era evaluată la 186,5 miliarde de dolari, în spatele celei a lui Bezos (187,7 miliarde), dar înaintea celei a lui Elon Musk, șeful Tesla și SpaceX (147,6 miliarde) și Bill Gates (125,9 miliarde), cofondatorul Microsoft.Indexul Miliardarilor realizat de Bloomberg, care folosește o metodologie diferită, a arătat luni aceeași ordine între cei patru bărbați.Franța are 40 de miliardari în clasamentul Forbes, printre aceștia numărându-se și Stéphane Bancel , CEO-ul companiei americane Moderna.„Crizele ne fac mai puternici”, a spus Bernard Arnault la sfârșitul lunii aprilie, comentând rezultatele financiare bune ale companiei sale producătoare de bunuri de lux, în pofida pandemiei de COVID-19.