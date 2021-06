„Să fii miliardar e mult mai greu decât pare”: Motivul pentru care Elon Musk și Jeff Bezos au pornit un război în spațiu

Noua cursă spațială

Rivalitate veche

Riposta lui Bezos

„Dacă erai unul dintre acei fatidici câțiva, mi-a spus el, era o dificultate care te ținea treaz seara, holbându-te la tavan cu îngrijorare și anxietate constantă. Care era această provocare insurmontabilă? Nodul Gordian? Această nefericită situație cu care doar câteva suflete erau nevoite să se confrunte? Provocarea de a fi miliardar, bineînțeles.'Gândește-te la asta', mi-a spus el. 'Este aproape imposibil să cheltui un miliard de dolari', a continuat. Am râs de ridicolul afirmației respective dar el a mers mai departe, făcând socotelile în fața mea pentru a-și demonstra argumentul.'Cel mai scump avion privat Gulfstream din lume costă 65 de milioane de dolari; câteva case foarte elegante te vor costa, 20 de milioane de dolari, 30 de milioane în total; multe dintre cele mai exclusiviste mașini costă doar câteva sute de mii de dolari fiecare. Ai cumpărat toate astea și încă ți-au rămas 900 de milioane de cheltuit'.'Păi nu ai putea pur și simplu dona banii persoanelor și organizațiilor care au nevoie de ei?', i-am răspuns eu.'Ah, dar nu poți', mi-a spus bărbatul. 'Îi vei da cuiva în speranța că va face lucrul corect cu ei? Trebuie să construiești infrastructuri întregi pentru a dona banii', a continuat acesta.Apoi mi-a explicat că trebuie să angajezi legiuni de persoane, adesea sute, printre care avocați și avocați specializați în fiscalitate, experți în finanțe, manageri de proiect, angajați responsabili de comunicare și așa mai departe, pentru a gestiona și distribui banii.'Uită-te doar la Warren Buffett. În loc să se gândească cum să doneze el banii i-a dat Fundației Gates să facă asta pentru el'.Apoi bărbatul a explicat că mai există și „problema” că miliardele tale doar vor crește, adesea mai rapid decât le poți dona, cu dobândă și investiții majorate. 'Să fii miliardar este mult mai greu decât pare', a insistat acesta.FOTO: NASAJeff Bezos și Elon Musk și-au predat între ei mantia de cea mai bogată persoană din lume în mod repetat în ultimul an și se află în toiul unei curse spațiale în valoare de miliarde de dolari care îi ajută să își cheltuie averile în timp ce încearcă să fie primul care ajunge la frontiera finală.(O a treia persoană, fosta soție a lui Bezos, Mackenzie Scott, și-a dat seama cum să își cheltuie averea, acordând o rundă de granturi în valoare de 2,74 de miliarde de dolari săptămâna trecută, pe lângă cele 6 aproape miliarde donate anul trecut.)În timp ce cursele spațiale din trecut au fost purtate între Statele Unite și Uniunea Sovietică, învăluite în patura Războiului Rece și amenințărilor nucleare și spionajului internațional, cursa spațială de astăzi dintre Bezos și Musk este foarte diferită, fiind purtată de câțiva miliardari obsedați de mass-media și Twitter despre care unii afirmă că au prea mulți bani pentru binele lor.Bezos crede că lumea este un loc minunat pe care îl vom distruge din cauza industriei și poluării și, dacă am putea doar să mutăm lucrurile respective pe Lună sau Marte, ne va fi bine aici pe planeta noastră albastră.FOTO: Blue Origin / The Mega Agency / ProfimediaMusk, eternul pesimist, crede că Pământul este pe bune și cu adevărat f**** din cauza schimbărilor climatice și singurul mod în care putem să salvăm umanitatea este prin evadarea către o altă planetă, preferabil Marte, și să o luăm oarecum de la capăt.Și mai este încă un tip în toată treaba asta, Richard Branson , care vrea doar să te simți încântat și bine în timpul unui zbor în spațiu.Deși scopurile lor sunt diferite, ambițiile lor fără margini nu sunt, unii fiind îngrijorați că forțează granițele siguranței și ale logicii doar pentru a fi primul.Acest lucru a devenit cu atât mai evident mai devreme în cursul acestei luni când Bezos a anunțat din senin că va zbura la marginea spațiului cu fratele său, Mark, la bordul unei rachete construite de compania sa spațială, Blue Origin, pe 20 iulie , aniversarea aselenizării Apollo 11 din 1969.(Branson, ca să nu fie eclipsat de un alt miliardar, încearcă pe ultima sută de metri să i-o ia înainte lui Bezos în ceea ce privește călătoria în spațiu dar cel mai probabil nu va reuși să facă asta în timp util.)Musk, căruia îi place să facă totul mai mare și mai bine, speră să trimită oameni pe Marte până în 2036.Ar putea părea cu adevărat nebunesc că Bezos, care a avut cel mai mare impact din istorie asupra industriei de retail, și-ar risca viața să zboare la bordul unei rachete când atât de multe altele au explodat.(Spre deosebire de SpaceX, care pare să savureze pierderea rachetelor sale, racheta New Shepard a Blue Origin, în care Bezos va zbura, a avut doar o prăbușire intenționată și peste 10 zboruri de succes.)FOTO: Mandel Ngan / AFP / Profimedia ImagesDar de fapt există un motiv pentru cascadoria de imagine a lui Bezos. Acesta a anunțat mai devreme în cursul anului că va renunța la funcția de CEO al Amazon pentru a-și dedica mai mult timp activităților sale legate de spațiu, dar concurează de asemenea cu unul dintre cele mai mari egouri și căutători de atenție din domeniu, acesta fiind Elon Musk.În luna aprilie compania SpaceX a lui Musk a câștigat un contract în valoare de 2,9 miliarde de dolari din partea NASA pentru a construi un lander lunar, luând fața Blue Origin. Bezos a fost atât de nefericit din cauza deciziei încât compania sa a depus un protest de 50 de pagini la Biroului de Contabilitate a executivului american.Dar, după cum mi-a spus o persoană apropiată de Bezos, nu este doar o competiție despre care companie de rachete este mai bună; mai degrabă este un război de relații publice pentru a vedea cine poate obține mai multă atenție pentru compania sa de rachete care să ducă la câștigarea unor contracte mai mari din partea unor companii private și NASA.Toate acestea au legătură cu o rivalitate care a existat între Bezos și Musk de la prima întâlnire dintre cei doi ce-a avut loc cu ani în urmă pentru a discuta despre călătoritul în spațiu.Musk a relatat ulterior că i-a spus lui Bezos în timpul întâlnirii că bate câmpii cu abordarea sa de construire a rachetelor, adăugând că a încercat deja unele din ideile lui Bezos și că s-au dovedit a fi 'stupide' (Da, chiar a folosit cuvântul respectiv).A fost o împunsătură care a avut inevitabil efectul dorit de a face compania lui Bezos să pară incompetentă, ajutându-l probabil pe Musk să pară tocmai opusul. Din acel punct lucrurile au devenit doar mai conflictuale.SpaceX a încercat în 2013 să concesioneze cu drepturi exclusive o rampă de lansare a NASA, blocând accesul Blue Origin la aceasta, lucru care a dus la alte vociferări din partea taberei lui Bezos. Anterior cele două companii au fost într-o dispută privind un brevet în timp ce cei doi miliardari s-au atacat în legătură cu angajarea unor experți de la companiile celuilalt și au lansat împunsături reciproce pe platformele social media.În 2015 aceștia au intrat într-o dispută bizară pe Twitter despre care dintre ei are racheta mai mare și mai bună (Musk fiind Musk, el adaugă întotdeauna aluzii la organul sexual masculin în tweet-urile sale ).FOTO: Hannibal Hansche / AFP / Profimedia ImagesDar dacă există un domeniu în care Musk a câștigat clar, acesta este cel al atenției pe care o obține pentru el însuși și, mai departe, pentru compania sa, lucru despre care unii cred că a ajutat SpaceX să obține mai multe contracte.(Chiar și cu ani în urmă, Musk a 'parcat' în mod faimos în 2003 o rachetă SpaceX pe Independence Avenue din Washington D.C. pentru a semnala reușitele companiei sale.)Iar acum se pare că Bezos a furat o pagină din manualul lui Musk cu călătoria sa în spațiu. Deși o parte ține într-adevăr de un obiectiv real al lui Bezos de a părăsi atmosfera Pământului și de a vedea planeta de departe, ea este de asemenea o oportunitate de a primi o cantitate enormă de atenție pentru Blue Origin.Dacă zborul este încununat de succes - ceea ce toată lumea speră că va fi - Bezos va putea să intre în noua negociere pentru un contract NASA și să se laude cu cât de mult crede în compania sa de rachete și cum e aceasta mai bună decât cea a lui Musk.Până la urmă Musk se poate lăuda cu multe lucruri dar nu se poate lăuda că a fost la bordul uneia dintre navele sale spațiale - încă.Marile întrebări care rămân sunt:”, scrie Nick Bilton pentru Variety Fair.