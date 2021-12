Ce înseamnă oprirea producției la Azomureș?

Este clar că nu mai producem îngrășăminte. De ce? Pentru că prețul gazului metan a ajuns la un nivel care nu justifică funcționarea din punct de vedere economic. Îngrășămintele produse ar fi mult prea scumpe pentru fermieri, scriu oficialii Azomureș pe pagina de Facebook a companiei. Toți angajații de pe platformă își păstrează însă programul normal de lucru, este o perioadă în care se vor executa lucrări de mentenanță, întreținere a echipamentelor și instalațiilor, deși acestea nu erau programate.







Pentru că suntem în anotimpul rece, instalațiile critice trebuie menținute “la cald” pentru a evita deterioarea lor și pentru a fi pregătiți oricând de repornire. Personalul din afara zonei de producție își continuă de asemenea activitatea, există numeroase proiecte care sunt în derulare. Vom ajunge aici la mijlocul lunii decembrie, până atunci pregătim echipamentele pentru oprirea în siguranță.





”Suntem în dialog cu autoritățile pentru a identifica soluții, urmărim evoluția de pe piața gazelor naturale și ne concentrăm eforturile pentru ca perioada de oprire să fie cât mai scurtă. Din păcate, nu depinde doar de noi. Contextul internațional este nefavorabil momentan, cotațiile la gaz sunt foarte ridicate”, mai scriu reprezentanții Azomureș.





Compania a fost înființată în anul 1962 sub denumirea de Combinatul de Îngrășăminte Azotoase Târgu-Mureș având ca profil de activitate producerea de îngrășăminte azotoase în trei secții de bază (amoniac, acid azotic și azotat de amoniu) plus cinci subunități auxiliare pentru deservirea unităților de producție cu apă de răcire, apă demineralizată, abur, energie electrică, piese de schimb și utilaje.



Dezvoltarea combinatului a avut loc în mai multe etape. În anul 1966 s-a început producția de îngrășăminte chimice. În a doua etapă, anul 1968, s-a pus în funcțiune a doua fabrică de amoniac (prima fabrică Kellogg din România), o nouă fabrică de acid azotic și s-a extins instalația de azotat de amoniu. În anul 1972 s-a pus în funcțiune o instalație de producere a argonului. În a treia etapă, anul 1974, s-a construit o instalație de amoniac cu o capacitate de 900 t/zi, o instalație de acid azotic, o instalație de azotat de amoniu prill, o instalație de uree, o nouă centrală electrotermică, o nouă instalație de apă demineralizată și un depozit de amoniac lichid de 15.000 de tone. În 1975 s-a pus în funcțiune instalația de îngrășăminte complexe NPK.



În a patra etapă, anul 1978, s-a pus în funcțiune a doua instalație de amoniac Kellogg și a patra instalație de acid azotic.





Azomures Targu Mures a fost privatizata in anul 1998 de catre Guvernul roman. In anul 1996 societatea a fost inscrisa la cota bursei, doi ani mai tarziu FPS (Fondul Proprietatii de Stat) renuntand la pachetul de actiuni pe care il detinea in favoarea Transworld Fertilizers Holding.





În 2012 Azomureş a fost preluat de una dintre cele mai mari companii elveţiene de cereale si îngrăsăminte chimice din lume, Ameropa. Iar planul de investiţii anunţat de noii acţionari era de 200 de milioane de euro.