Variabile în business - Interviu cu Sebastian Nicolau, SIRIS: "Am pornit în 2009, în plină criză economică, o afacere în domeniul maselor plastice și a cauciucului." Cum s-a dezvoltat și a depășit două crize

Sebastian Nicolau, administratorul companiei SIRIS Trading & Consulting, povestește cum a pus bazele afacerii sale în 2009, în plină criză economică. Deși începutul a fost provocator, compania a crescut într-un ritm susținut, iar astăzi este un furnizor important de soluții prietenoase cu mediul în industria prelucrătoare de mase plastice și cauciuc.







Controlul asupra costurilor și predictibilitatea sunt esențiale pentru reprezentanții companiei, întrucât lucrează cu marje mici de profit. Pentru siguranță și transparență, Sebastian Nicolau a optat pentru un pachet cu costuri fixe – ING Fix Complet, despre care vorbește alături de Codin Negovan, Head of Sales Network în divizia Business Banking a ING Bank România.







Povestea SIRIS Trading & Consulting – Sebastian Nicolau, administrator





1. Povestiți-ne despre firma dumneavoastră. Când a fost înființată?





Nicolau Sebastian: Compania SIRIS a fost înființată în anul 2009, cu scopul de a oferi producătorilor de mase plastice și cauciuc soluții flexibile pentru aprovizionarea cu materii prime. Acum, în 2021, am ajuns să oferim soluții importante pentru industria prelucrătoare de mase plastice și cauciuc și să desfășurăm această activitate într-un mod etic și sustenabil. Avem colaborări de lungă durată cu clienții noștri și relații de parteneriat cu furnizorii.







2. Cum ați reușit să vă integrați pe piața de profil? Cum ați descrie evoluția afacerii dumneavoastră ?







Nicolau Sebastian: Am fondat compania SIRIS într-o perioadă în care se înregistrau blocaje financiare și fluctuații necontrolate ale prețurilor în toate domeniile. Totodată, firmele nou înființate nu puteau beneficia de cel mai important ajutor: capitalul de lucru obținut printr-un credit. Îmi amintesc că primii doi ani au fost sufocanți, vedeam cum pierdeam ocazii importante. Am împrumutat bani de unde am putut și ne-am dezvoltat într-un ritm foarte lent.







Odată ce am reușit să obținem o linie de credit, lucrurile au început să se miște într-un ritm mult mai accelerat. Atunci am constatat că serviciile și produsele bancare pot crea o diferență majoră pentru viitorul unei afaceri. De-a lungul anilor, alături de ING Bank, am construit o relație bazată pe încredere reciprocă.







Astăzi, prin intermediul serviciilor de calitate, livrărilor efectuate la timp și soluțiilor financiare flexibile oferite, am reușit să ne poziționăm pe piața de profil ca un partener de încredere, atât pentru proiectele curente, cât și pentru cele de perspectivă ale clienților noștri.







3. Reciclarea și reducerea materialelor plastice este un subiect dezbătut intens la nivel mondial. Cum vă afectează pe voi, fiind o companie de consultanță și comerț în industria maselor plastice și a cauciucurilor?







Nicolau Sebastian: Nivelul de risipă este ridicat în industria maselor plastice și a cauciucului. Așadar, reala provocare nu constă doar în a găsi materiale prietenoase cu mediul, ci și în a valorifica materialele existente în acest moment. Selectarea, sortarea, decontaminarea și reintroducerea materialelor în circuitul industrial sunt cele mai costisitoare operațiuni. Noi oferim soluții care evită producerea nejustificată de polimeri și introducerea lor în circuitul comercial, avantajoase financiar, dar și prietenoase cu mediul înconjurător. Din acest punct de vedere considerăm că suntem militanți activi pentru protejarea mediului și sustenabilitate.







4. Pandemia a adus provocări pentru numeroase afaceri. Care au fost acestea pentru voi și ce soluții ați aplicat pentru depășirea lor?







Nicolau Sebastian: Foarte multe companii și-au redus activitatea, fie ca urmare a infectării personalului, fie ca o măsură de protecție. În acest context, prima parte a anului trecut a fost o catastrofă în ceea ce privește vânzările. Totuși, în timp, după ce noi măsuri au fost implementate și a apărut și soluția vaccinării, activitatea companiilor producătoare a fost reluată.





Cu toate acestea, cea mai mare provocare este una prezentă - creșterea prețurilor materiilor prime începând cu ianuarie 2021, care ne va afecta mult timp de acum încolo. Sperăm totuși la o revenire cât mai rapidă.







Între timp, continuăm să oferim servicii de calitate clienților și apelăm la toate resursele necesare pentru a ne desfășura activitatea astfel încât să ne atingem obiectivele dorite.







5. Cum vedeți viitorul business-ului dumneavoastră? Aveți în plan apelarea la un alt tip de sprijin financiar?







Nicolau Sebastian: Plănuim o extindere a portofoliului și cochetăm cu ideea de a începe propria linie de producție. La momentul la care vom îndeplini toate criteriile necesare, cu siguranță că vom analiza și lua în considerare un sprijin financiar, care poate fi de la bancă, fonduri europene sau investitori privați, poate chiar listarea la Bursă. Mai sunt însă pași importanți de făcut până atunci și în acest moment încercăm să ne consolidăm poziția pe piață.







În prezent, considerăm că pachetul ING Fix Complet ne asigură echilibrul pe care ni-l dorim în desfășurarea activității noastre.





Atuurile pachetului ING FIX COMPLET explicate de Codin Negovan, Head of Sales Network, Business Banking ING Bank Romania







1. Ce este pachetul ING Fix Complet și avantaje oferă comparativ cu celelalte pachete?







Codin Negovan: Pachetul ING FIX Complet, pentru care a optat clientul nostru SIRIS, include plăți nelimitate în lei și într-o valută aleasă, un comision redus la încasările prin POS, depuneri nelimitate de numerar la ATM-urile ING sau ING Cash360, precum și retrageri gratuite de până la 100.000 lei/ lună la ATM-urile ING.







De asemenea, cuprinde tranzacții nelimitate cu instrumente de debit, atât plăți, cât și remitere, iar încasarea și depunerea acestora se realizează simplu și rapid, la echipamentul Cash 360.







În prezent, avem patru pachete ING Fix, pe care consultanții ING le propun clienților, în funcție de nevoile afacerii. Important este ca propunerea făcută să fie cea mai potrivită. ING FIX Complet, așa cum îi spune numele, este pachetul care include cele mai multe servicii incluse.







2.Căror tipuri de afaceri se adresează ING Fix Complet și când este recomandat să se apeleze la el?







Codin Negovan: Pachetul ING Fix Complet este recomandat companiilor care au nevoie de un pachet cuprinzător de produse bancare pentru activitatea tranzacțională de zi cu zi și care au volume semnificative de operațiuni, precum și celor care află într-o etapă de creștere susținută. Este recomandat și companiilor care fac un număr mare de plăți, în lei și/ sau valută, care utilizează frecvent numerar, încasează/ plătesc prin instrumente debit (cecuri, bilete la ordin) și/ sau încasează prin POS.







3. Cât de ușor putem schimba pachetul, în funcție de necesitățile business-ului? În ce cazuri se întâmplă acest lucru?





Codin Negovan: Banca analizează periodic profilul tranzacțional al clienților cu pachete ING Fix și, dacă apar modificări semnificative, ne îndreptăm către clienți pentru a discuta și a alege împreună un pachet potrivit noilor nevoi. În special în contextul pandemic, când multe afaceri s-au reorientat și au înregistrat în anumite cazuri o reducere a nevoilor de produse bancare sau a volumelor de tranzacții, am propus clienților alte pachete FIX, adaptate nevoilor diminuate. Desigur, și clienții pot oricând iniția o discuție cu consultanții noștri despre nevoile lor actuale sau viitoare și împreună putem selecta un pachet nou, potrivit acestor nevoi.







4. Câte persoane au accesat pachetul ING Fix Complet de când a fost creat și până în prezent?







Codin Negovan: Concret, astăzi, aproape 25% din totalul clienților noștri cu cifra de afaceri între 2 și 9 milioane RON utilizează pachetul ING Fix Complet.





Predictibilitatea este una dintre principalele nevoi ale antreprenorilor români. Mai ales în contextul local de afaceri, care este unul dinamic și, pe alocuri, imprevizibil. Pachetele ING Fix reprezintă soluții de administrare a operațiunilor de zi cu zi și sunt gândite pentru optimizarea costurilor companiei în relația cu banca.







ING a fost prima bancă din România care a introdus pe piață aceste patru pachete cu costuri lunare fixe: ING Fix Online, Lei, Valută și Complet.





