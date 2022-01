ANAF spune că Declarația 100 poate fi depusă până în vară, dar formularul NU este actualizat pentru bonificațiile privind capitalurile pozitive

„Dacă de exemplu o firmă are de plată impozit 1.000 lei și din calcule iese ca poate beneficia de 300 lei bonificație, poți declara 700 lei în acest formular, dar nu e ok asa. Nu poți evidenția undeva separat cei 300 lei”, a explicat consultantul fiscal Cornel Grama, pentru Hotnews.ro.Potrivit acestuia, există o rubrica lăsată acolo de bonificație, dar aia e veche, de când erau celelalte bonificații din 2020 cu pandemia: se dădea 10% dacă plăteai la timp.Multe firme vor să înceapă să depună Formularul 100 și săcătre stat, dar așteaptă noua variantă a formularului, care întârzie. Hotnews.ro a scris chiar și săptămâna trecută pe subiect.De pe 17 ianuarie am trimis o solicitare în acest sens către ANAF, dar nu am primit niciun răspuns până acum.Despre ce reduceri de impozite sunt (pentru că se aplică și plătitorilor de impozit pe profit), citiți textul din 2020.