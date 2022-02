COMPANII Miercuri, 23 Februarie 2022, 11:17

Smile Media

În ce constă astăzi rolul unui Project Manager? Ce abilități are și cum se diferențiază poziția de la o industrie la alta? Ce tendințe sunt pe piața muncii? La întrebările acestea și multe altele poți afla răspunsul în cadrul maratonului de webinarii gratuite de Project Management, organizate de Skillab, în intervalul 28 februarie - 3 martie.

Cursuri de Project Management de la Skillab Foto: Skillab

Trei dintre cei mai buni specialiști, cu expertiză îndelungată și rezultate de succes pe piața locală, vor împărtăși din experiența lor și te vor ajuta să aflii dacă o carieră în Project Management este potrivită pentru tine sau, dacă deja activezi în domeniu, să-ți aprofundezi cunoștințele.

Bianca Alecu - Customer Project Manager în cadrul Ericsson, Vladimir Daia - Head of Project Portfolio Governance în cadrul BCR și Andrei Stîngă - IT Project Manager în cadrul London Stock Exchange Group sunt cei trei lectori care te așteaptă cu informații relevante și know how aplicat.

Totodată, pentru a oferi participanților un cadru contextual, cele trei webinarii individuale vor fi precedate de o dezbatere live între instructorii menționați, pe teme legate de project management, tendințe pe piața muncii și alte subiecte de interes din domeniu. Discuția va fi moderată de Cristian China - Birta, antreprenor și consultant, și va avea loc pe 28 februarie, începând cu orele 17.00.

Skillab este o academie internațională pentru educație în domeniul afacerilor care a înregistrat peste 300 de participanți în trei luni de la lansare în România, după primele opt cursuri desfășurate, și are ca obiectiv obiectiv adăugarea a minimum 100 de noi cursuri pe an. Conceptul care stă la baza Skillab, rezumat prin motto-ul „Be Smart, Be Skilled”, constă în facilitarea accesului la o educație modernă, flexibilă, dedicată tuturor celor care își doresc să se perfecționeze sau care se pregătesc pentru o schimbare în carieră.