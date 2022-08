Articol susținut de Adobe ​ Joi, 04 August 2022, 13:32

Smile Media

Să cauți cauze pe care să le susții, să alegi campaniile de responsabilitate socială în care te vei implica, să propui proiecte cu impact social, cu siguranță, nu este o misiune ușoară. Sunt numeroase cauze ce merită susținute și o multitudine de nevoi ce trebuie rezolvate. Iar ca un program CSR să aibă cu adevărat succes este important ca el să fie în acord cu valorile companiei, dar și cu așteptările și dorințele angajaților. Pe lângă donații în bani, mobilier, aparatură tehnică și alte inițiative de amploare, Adobe Romania îi încurajează pe angajați să-și aleagă singuri proiectele în care cred și cauzele pe care vor să le suștină.

Angajații Adobe Romania aleg proiectele în care se implică Foto: Adobe Stock

"Încă de la început mi-a plăcut ideea de CSR. Nu mai auzisem de așa ceva și mi s-a părut o oportunitate foarte bună să mă implic. Am fost membru în echipa de CSR doi ani, iar acum sunt co-lead pentru echipa de CSR din România. Am fost implicată în câteva proiecte de impact de-a lungul acestei perioade, cum ar fi Change for Change care constă în umplerea cu mărunțis a unor doze de 330ml. Împreună cu Habitat for Humanity am ajutat la construirea unei case în Buftea și am plantat copaci împreună cu Plantăm fapte bune. Am strâns rechizite și haine de la angajați pentru copiii defavorizați și chiar am făcut voluntariat în cadrul diverselor asociații non-profit" - Alina Eftinoiu, Software Development Engineer în Adobe Romania.

Impactul politicii de CSR în Employee Engagement

Un raport al Hewitt and Associates arată că "responsabilitatea socială corporativă poate îmbunătăți satisfacția angajaților, oferind celor mai implicați un motiv să rămână și să muncească mai productiv".

Aceasta înseamnă că organizațiile au un motiv suplimentar pentru a se implica în campanii de responsabilitate socială. De fapt, companiile care deruluaza campanii CSR de impact raportează rezultate pozitive importante, cum ar fi rata mare de retenție, angajamentul angajaților față de organizație, atragerea noilor candidați, satisfacția și performanța la locul de muncă.

În timp ce companiile își doresc angajați productivi, motivați, fericiți și loiali, angajații își doresc să evolueze profesional, dar și pesonal, să simtă că munca lor este relevantă, să ajute, să fie buni profesioniști, dar și responsabili social. Angajații au nevoie de un mediu de susținere și de o cultură organizațională îndreptată spre angajat, iar datele Comparably, companie de soluții de employer branding, care a analizat peste 70.000 de angajatori, plasează Adobe în 2021, în fruntea clasamentului cu cei mai fericiți angajați.

Astfel, Adobe Romania a gândit, creat și dezvoltat special un program prin care angajații se pot implica în jurizarea proiectelor înscrise din comunitatea locală și pot decide ce proiecte să primească câte un grant de $20.000. În urma votului de anul acesta, prin programul Employee Community Fund, 7 asociații, respective Asociația Lindenfeld, Asociația GO-AHEAD, Asociația The Social Incubator, Asociația Pădurea Copiilor, Asociația Help Autism, Asociația MagiCAMP, Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog-Rezistentă (ASPTMR), au fost sponsorizate cu 20.000 de dolari fiecare.

"Adobe are foarte multe programe faine de CSR. De când sunt angajată am participat la tot felul de activități. De exemplu, am fost implicată într-un program susținut de Asociația World Vision pentru a deschide interesul pentru domeniul IT elevilor din clasele 10-12. În cadrul acestui program, împreună cu un alți colegi din Adobe, am predat informatică unui grup de 40 elevi din diferite colțuri ale României. În cadrul programului, elevii au putut să își creeze propriile aplicații pe telefon folosind o platformă numită Thunkable, cu ajutorul căreia elevii au avut ocazia să înțeleagă concepte de bază de programare, cât și concepte mai complexe care sunt foarte folosite de programatori" - Daniela Ene, Engineering Manager, Adobe Romania.

Ce inițiative sociale susțin angajații Adobe România

Printre proiectele susținute de Adobe Romania în cadrul programelor de CSR se numără donațiile în mobilier, prin intermediul asociației non-profit Aura Ion, în valoare de peste 65.000 de euro pentru școlile din zona rurală, dar și donarea a 114 laptopuri copiilor din comunitățile locale cu ajutorul asociației World Vision.

Pe lângă inițiative de amploare, precum cele menționate mai sus, Adobe Romania mai organizează și diverse workshopuri la sediul din București, unde angajatii pot crea diverse obiecte decorative. Pentru fiecare 10 angajați care participă ca voluntari în astfel de activități, compania donează asociației non-profit câte 1000 de dolari.

În plus, pentru a răsplăti dorința de implicare a angajaților, prin programul Matching Grants, Adobe dublează sumele donate de angajați pentru susținerea activității unei organizatii non-profit.

Sunt implicat de aproape 5 ani în marea majoritate a programelor de CSR ale companiei și conduc echipa de voluntari a centrului nostru din București. Adobe susține foarte mult implicarea directă a angajaților în activități de CSR pentru a schimba în bine comunitatea locală. Împreună cu colegii mei promovăm cauze legate de educație, sănătate, familie, protecția copilului, îngrijirea vârstnicilor și mediu - Marius Duță, Engineering Program Manager.

Dacă vrei să faci parte din echipa Adobe România și să îți pui amprenta în programe sociale alese chiar de tine, consultă joburile disponibile aici.

Articol susținut de Adobe ​