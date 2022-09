Articol susținut de Complice.ro Miercuri, 28 Septembrie 2022, 16:40

Ești un manager bun. Care are grijă de fiecare membru al echipei în parte, pentru că știe cât de important este fiecare om. Dar, uneori metodele de a-i ține pe angajați fericiți și productivi devin... plictisitoare. Și, ca în orice relație, creativitatea poate fi răspunsul pentru o echipă motivată, productivă, gata să spună cu entuziasm DA unui task dificil, în loc de NU, POATE sau o liniște adâncă.

Sună cam abstract? Hai să discutăm concret. De exemplu:

Alex (evident, numele sunt inventate, dar nu și exemplele, care vin din experiența cu clienții Complice.ro) depășește targetul de vânzări. Cu mult.

Ce faci? Îi oferi un mic bonus suplimentar pe langa comisionul consistent câștigat de el? Sau un telefon nou (dar care în 2 luni nu va mai fi ”nou”)? Ce ar fi dacă i-ai spune ”Alex, ești la înălțime” printr-un zbor privat cu elicopterul ca premiu?

Mihai a stat aproape zilnic peste program în ultimele săptămâni pentru ca proiectul să fie lansat cu succes. Și a fost un succes și datorită efortului personal al lui Mihai. Sigur, banii sunt un mod evident și destul de simplu prin care poți exprima recunoștința și poți spune ”mulțumesc”.

Dar nu crezi că premiul de care și-ar aminti și peste ani ar fi mai degrabă acele zile în care a evadat cu autorulota în natură sau într-un glamping de lux și s-a deconectat, alături de familie, la finalul proiectului?

Andreea este cel mai bun angajat pe care îl ai și anul acesta. Și vrei să marchezi acest lucru la petrecerea anuală a companiei. Te gândești să îi oferi încă o diplomă și un trofeu?

Dar dacă i-ai spune ”You are a Champ” printr-o experiență personalizată pe un circuit de viteză, ca premiu? Sau poate ”You are the Chef” printr-un atelier privat de cooking alături de un Chef celebru?

Ionut, Mirela, Irina, Marius, Petre, Anca au reușit și de data asta! Au lansat noul produs, fără întârzieri și fără bug-uri. De obicei, acest efort de echipă era răsplătit cu câteva zile libere, niște bonuri cadou și poate un platou cu bunătăți la birou.

Poate de data aceasta un premiu mai de impact care sa spuna ”Good job! You did it again!” ar fi un escape room clasic sau virtual, un atelier de cupaje sau poate o petrecere pe un yacht. Astfel vor fi chiar mai conectați pentru proiectele viitoare.

Claudia a adus a treia recomandare care s-a concretizat cu angajarea unui nou coleg. Are un bonus, așa este politica companiei.

Însă poate că, în loc să cheltuiască acel bonus pe al 5-lea parfum, îi oferi ca premiu un atelier olfactiv în care își va crea propriul parfum alături de un artist parfumier.

Alături de echipa ta, te ocupi de noua campanie de comunicare de brand. Ca să stârniți interesul și să creșteți engagement-ul organizați o tombolă. Cu premii mai interesante.

În loc de gadget-uri - experiențe într-un simulator de zbor, zboruri cu parapanta sau motodeltaplanul, sesiuni de karting sau off-road pe circuit. În loc de electrocasnice - un atelier privat de ciocolată, o degustare de cafea cu barista sau un cocktail masterclass cu un barman. În loc de vouchere la mall - o escapadă la conac, la castel sau într-o tiny house. În loc de sticle de vin - degustari private sau ateliere de cupaje direct la cramă. Pot fi ideile unei tombole inedite care cu siguranță vor trezi mai mult interesul.

Nimeni nu are timp momentan să vorbească de subiect, dar tu îți faci deja griji pentru că trebuie să pregătești iar cadourile corporate de Crăciun. Te-ai săturat până și tu de vinuri, cozonaci, ciocolată și lumânări? Dar cum poți să alegi ceva ce i se potrivește fiecăruia?

Poți alege pachetele Flexibox - pachetele flexibile din portofoliul Complice.ro - care conțin experiențe memorabile, din toate categoriile, inclusiv adrenalină, driving, evadare, relaxare sau dezvoltare personală. Tu doar alegi bugetul, un complice selectează variante posibile din toate categoriile, iar destinatarul își alege experiența preferată de care se poate bucura până la Crăciunul următor.

Exemplele pot continua. Mereu se găsesc motive pentru a-ți arăta aprecierea față de colegi. Sau pentru a-i stimula să-și depășească targetul. Sau pentru a le mulțumi pentru eforturile depuse. Și tu poți fi acel manager care este diferit. Care pune preț pe persoana din spatele premiului, cu adevărat. Și acest lucru se va traduce în performanță. Știi asta. Și din experiența ta personală, și din cifre, și din studii de specialitate.

În ultimii doi ani, mai ales, cele mai multe solicitări au venit de la manageri care au dorit altceva pentru angajați. Au dorit să premieze performanța, dar și loialitatea, să premieze un rezultat punctual sau o activitate performantă pe termen mai lung. Da, sunt angajați pe care, dacă îi întrebi, vor spune că preferă un premiu în bani, dar cercetările spun că asta se întâmplă pentru că, ținând cont de trecut, angajații sunt aproape siguri ca o companie nu va fi capabilă să îi surprindă. Mai ales că, uneori, nici ei nu știu ce și-ar dori și cum să se surprindă singuri, motiv pentru care, de cele mai multe ori, premiile în bani ajung să fie folosite pentru aceleași cheltuieli uzuale din supermarket și nu rămâne nimic special în urma lor. Pe de altă parte, feedback-ul clienților noștri este că, de fapt, experiențele oferite ca premiu sunt mult mai atractive, creează amintiri și au impact pe termen lung, întărind legătura cu brandul, a precizat Oana Pascu, fondator Complice.ro - curator de experiențe pentru persoane fizice și companii.

De altfel, experiența ultimelor luni arată că, în 2022, în topul preferințelor companiilor au fost premiile de tip Flexibox din care, de cele mai multe ori, destinatarii și-au ales experiențe în simulatorul de zbor, experiențe cu adrenalină în aer sau la volan, pe circuit, cine romantice cu partenera/ul, tratamente și ritualuri SPA și evadari în weekenduri prelungite în locații inedite.

