Luni, 05 Decembrie 2022, 13:09

Smile Media

În octombrie anul acesta, Adobe România, cel mai mare centru din Europa al companiei, axat pe dezvoltarea de produse software, a anunțat atingerea pragului de 1.000 de angajați pe piața locală. Mai mult, compania are în plan consolidarea poziției de centru de excelență în România și atragerea de noi talente, având poziții deschise de la entry level la senior level și management. Dar ce înseamnă pentru o companie precum Adobe un portofoliu de beneficii cu care să atragă talentele de pe piață? Și mai ales, ce apreciază, de fapt, angajații?

Ce spun angajații Adobe România Foto: Adobe România

Dragoș Georgiță, Sr Director of Engineering și unul dintre primii angajați ai Interakt, companie preluată de Adobe România, apreciază atitudinea de lider și siguranța pe care o aduce o echipă de oameni cu pregătire și experiență la cel mai înalt nivel.

Am apreciat la Adobe întotdeauna faptul că nu se ferește să se impună și să acționeze în a deveni numărul unu în zonele în care activează. Acea mentalitate de învingător se simte la toate nivelurile, de la individ până la echipă. Suntem aici ca să câștigăm cea mai bună experiență pentru angajați și pentru clienți.Adobe are bineînteles o zonă uriașă de oportunități de dezvoltare, suntem încurajați să exploram arii care nu ne sunt cunoscute (prin programe de shadowing) și primim sprijin când dorim să schimbăm obiectul muncii.Dar pentru mine rămân în top calitatea colegilor și dorința de a fi cei mai buni, spune Dragoș Georgiță.

Dragoș face parte din echipa Adobe încă din 2006, de la intrarea pe piața din România. Se simte mândru de realizările sale și crede că în Adobe evoluția profesională este încurajată și susținută la tot pasul.

Am crescut câteva echipe de la zero, efectiv angajând primul om din echipă, ca apoi, ani mai tarziu, ele sa devina grupuri performante de sute de oameni; acei primi oameni angajați sunt astăzi Principal Scientists (unul din rolurile tehnice - avansate în Adobe) sau Directors of Engineering. E și cazul echipei curente Experience Platform, dar și a altor echipe pe care le-am condus în trecut. Cred că cea mai mare realizare profesională e să creezi contextul corect pentru echipe, astfel încât să aibă succes și să reușească să genereze impact pentru clienți - adaugă Dragoș.

Pentru Tudor Coman, pe de altă parte, cea mai mare realizare profesionala in Adobe a fost trecerea de la intern la inginer software, la vârsta de doar 17 ani, un rezultat care nu ar fi putut exista fără ajutorul de care a beneficiat în interiorul companiei.

Ce apreciez cel mai mult la Adobe este gândirea deschisă pe care o avem cu toții, indiferent de echipa din care facem parte, vârsta, poziția în companie. Un exemplu foarte bun este faptul că am reușit să mă angajez acum 4 ani la o vârstă destul de fragedă pe o poziție de intern, fiind un candidat atipic. Aveam 15 ani și eram cel mai tânăr angajat la acea vreme (și așa am și rămas până acum). Am primit oportunitatea să îmi încep cariera în programare, dar și să lucrez în echipă cu colegi extraordinari ce m-au ajutat și m-au îndrumat. Am muncit cot la cot, am căutat soluții la probleme grele, dar am legat și prietenii. Alături de colegii mei am crescut frumos în echipă și mi-am asumat roluri și responsabilități noi, a spus Tudor, care ocupă poziția de Software Development Engineer în Adobe Target și este cel mai tânăr angajat Adobe Romania.

Cătălina Cotelin, Senior Purchasing Analyst, este primul angajat al Adobe România, alăturându-se companiei în 2006. Este responsabilă de contractele pentru Adobe Systems România, ea conducând echipa de achiziții. Cultura organizaționala axată pe respectul față de angajați, colegii și beneficiile oferite sunt principalele motive pentru care sunt în Adobe de peste 15 ani. Adobe este pentru mine mediul perfect unde mă pot dezvolta profesional, cu oportunități permanente de creștere, alături de profesioniști ghidați de aceleași valori. Oamenii din Adobe au contribuit major la formarea mea, spune Cătălina Cotelin.

Care sunt cele mai apreciate beneficii?

Pe lângă oferta salarială competitivă, angajații Adobe au acces la un pachet performant de beneficii care include:

Bonusuri anuale de performanță;

anuale de performanță; Acțiuni tranzacționabile pe bursă , prin intermediul a două programe, respectiv: RSU – Restricted Stock Unit (inginerii software sunt recompensați cu acțiuni pentru rezultate deosebite obținute de-a lungul unui an) și ESPP – Employee Stock Purchase Program (toți angajații pot aloca un anumit procent din salariul brut cu care pot achiziționa acțiuni Adobe la un preț preferential);

, prin intermediul a două programe, respectiv: RSU – Restricted Stock Unit (inginerii software sunt recompensați cu acțiuni pentru rezultate deosebite obținute de-a lungul unui an) și ESPP – Employee Stock Purchase Program (toți angajații pot aloca un anumit procent din salariul brut cu care pot achiziționa acțiuni Adobe la un preț preferential); Beneficii de sănătate pentru angajați și familiile acestora : asigurări medicale private, inclusiv dentare;

: asigurări medicale private, inclusiv dentare; Pensie privată pilon 3 . Adobe România contribuie, în limita unui plafon lunar, la pensia privată pilon 3 a angajaților.

. Adobe România contribuie, în limita unui plafon lunar, la pensia privată pilon 3 a angajaților. Programe de dezvoltare personală și profesională;

personală și profesională; Beneficii și programe care vizează starea de bine a angajaților precum accesul la servicii de psihoterapie, consultanță legală sau financiară, decont pentru contravaloarea echipamentelor sportive sau abonamentor la sala de sport în limita a 600 de dolari anual, dar și acces aplicații precum Headspace sau LifeDojo.

precum accesul la servicii de psihoterapie, consultanță legală sau financiară, decont pentru contravaloarea echipamentelor sportive sau abonamentor la sala de sport în limita a 600 de dolari anual, dar și acces aplicații precum Headspace sau LifeDojo. Tichete de masă;

Experiențe inedite la birou, menite să crească interacțiunea și să sudeze echipele care continuă să lucreze în sistem hibrid;

Adobe România a primit scoruri de peste 90% în ceea ce privește tratamentul corect, egalitatea de șansă, dar și gradul de satisfacție în ceea ce privește acordarea de beneficii. Cei mai mulți angajați consideră că Adobe oferă oportunități unice din acest punct de vedere și ar recomanda Adobe ca loc de muncă familiei și prietenilor.

Pozițiile deschise cuprind toate nivelele de experiență de la entry-level la senior level și management, procesul de recrutare fiind centrat pe specialiști în dezvoltare software în diferite limbaje de programare, respectiv Java, JavaScript, C++ sau Site Reliability Engineering. Pozițiile deschise sunt disponibile aici.

