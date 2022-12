COMPANII Joi, 08 Decembrie 2022, 14:08

Vlad Barza • HotNews.ro

​FAN Courier are în teste un camion care se încarcă la priză și ar putea investi în continuare în astfel de automobile, dar o mare problemă este prețul uriaș al camioanelor electrice. În articol puteți citi despre orașele unde este cel mai complicat de livrat colete, despre crizele care au marcat anul 2022 și despre ce s-a întâmplat de Black Friday. FAN Courier estimează că piața de curierat are o valoare totală de 850 milioane euro.

Masini din flota FAN Courier Foto: FAN Courier

Un camion electric foarte scump

Toată lumea a auzit de mașini electrice și vedem tot mai multe pe străzi. Nu la fel este cazul cu camioanele electrice care sunt la început de drum, dar câțiva producători mari au lansat modele și tot mai multe companii din Europa le testează, pentru a vedea dacă merită investit pe viitor.

Și FAN Courier testează un camion de 20 de tone în România.

„Suntem în teste deocamdată, dar ce putem spune este că sunt niște costuri pe care nu ni le explicăm. Un camion normal costă 100.000 de euro, iar unul electric, 400.000 euro. Autonomia este 200 de km. (...) Am vrea să investim și pe viitor în domeniu, dar la 400.000 euro pe camion costul de achiziție este uriaș”, au spus cei de la FAN Courier, în conferința de presă organizată joi. Testele au început abia cu câteva zile în urmă, așa că nu se pot trage multe concluzii.

„În același timp, ne putem gândi că și când a apărut telefonul mobil era foarte scump și foarte puțini îl foloseau, dar în timp a ajuns un produs de masă. În timp cred că și în acest domeniu tehnologia va evolua, costurile se vor reduce și se va trece la mașini electrice în următorii 10-15-20 de ani”, spune Adrian Mihai, șeful companiei.

Unde este cel mai greu de livrat și care sunt problemele

FAN Courier a investit în ultimii ani în lockere, acele dulapuri de unde îți poți ridica coletul sau unde poți face retur. Sunt 300 de lockere în țară și obiectivul este să ajungă la 1.000 până la final de 2023, cu investiții de 10 milioane euro. La aceste lockere costurile cu livrarea vor fi mai mici decât la livrarea făcută de curier la ușă.

Un curier face, în medie 90-100 de livrări de pe zi, și numărul mediu poate fi mult mai mare, dacă acel curier le lasă multe colete la lockere.

Știm de ce lucruri se plâng curierii când este vorba de curieri: unii nu vor să urce în bloc și roagă clientul să coboare. Alți curieri întârzie, unii nu sunt politicoși. I-am întrebat pe cei de la FAN Courier ce nemulțumiri au curierii față de clienți:

„Începând cu Black Friday, presiunea pe curieri este foarte mare, mai ales că, față de o zi obișnuită, livrările sunt cu 40-50% mai mari, de la 275.000 de colete, la 400.000. Această presiune din luna noiembrie creează disconfort curierilor și unii reacționează mai bine la presiune, iar alții mai prost. Toți curierii din piață simt presiune când trebuie să livreze mult, iar clienții din România sunt clienți pretențioși: vor să primească marfa la timpul promis, și aici sunt perfect de acord, dar unii dintre ei abuzează și cheamă curierul, dar expediția nu este gata, iar curierul trebuie să stea acolo 15-30 de minute. Curierul are un program strict de livrare și, dacă ar sta multe minute în mai multe locuri, nu ar mai avea când să livreze. Sunt clienți care au făcut reclamație curierului, fiindcă acesta nu a vrut să stea să aștepte ca omul să împacheteze coletul”, povestește șeful companiei, Adrian Mihai.

Altă mare dificultate este lipsa parcărilor: este complicat, spre exemplu, dacă un curier are de livrat patru colete pe B-dul Magheru, la etajul 4. Este complicat și în Cluj, unde sunt străzi înguste și Poliția Locală aplică amenzi. Sunt și orașe unde mașinile de curierat nu au acces în centrul vechi.

În alte țări europene curierii au o anumită prioritate prin hotărâre de consiliu local: pot opri pentru câteva minute în anumite zone unde ar fi în mod normal interzis. Sunt în acele zone livrări către restaurante, către magazine, iar curierul trebuie să meargă mai mult cu coletele în spate, fiindcă nu au voie să intre cu mașina, spun cei de la FAN. Companiile de curierat nu au obținut în România această prioritate de intra cu mașina, răspunsul autorităților fiind că se va crea un precedent și că vor dori și distribuitorii de băuturi să aibă acest privilegiu.

București, Cluj, Timișoara și Iași sunt orașele unde este cel mai greu de livrat. Dintre orașele mari, în Brașov este ceva mai ușor, fiind și bulevarde mai largi și cu mai multe posibilități de parcare în jurul blocurilor.

Un 2022 complicat de mai multe crize

Compania spune că a simțit și efectele crizei din piața auto, unde timpii de așteptare pentru mașinile noi sunt foarte mari. FAN Courier a comandat o flotă de aproximativ 100 de mașini la final de 2021, avea promisiunea că le va primi spre finalul verii, dar nu s-a întâmplat asta, iar termenul promis acum este ianuarie 2023.

FAN Courier a început anul bine, cu creșteri puternice, dar începerea războiului a dus la o scădere puternică a numărului de livrări în martie, o revenire petrecându-se începând cu luna aprilie. A avut un impact negativ creșterea prețurilor la carburanți și la energie, iar compania a decis în vară să crească tarifele cu 6-7%.

„Impactul creșterii costurilor a fost atât de puternic încât ne așteptăm la o scădere semnificativă a profitabilității. Am observat în piață, mai ales după izbucnirea războiului în Ucraina, dar și din cauza scumpirilor în lanț la produsele de bază, o stare de așteptare și de chibzuință în rândul consumatorilor, stare generată în mare parte de scăderea puterii de cumpărare. La categoria vești bune putem aminti o creștere a interesului clienților pentru livrările alternative - lockere, Collect Point”, spune Adrian Mihai, CEO FAN Courier.

În ceea ce privește campania de Black Friday din acest an, majoritatea sellerilor au avut creșteri importante, fapt care s-a reflectat și în creșterea activității companiei. Particularitatea din acest an a fost că s-a înregistrat o scădere a comenzilor de bunuri cu ciclu de viață mai mare (ex: electrocasnice), în favoarea bunurilor de larg consum (ex: haine, cosmetice etc). Cea mai aglomerată perioadă a fost între 11 și 14 noiembrie și aproape toate coletele comandate au fost livrate până în 25 noiembrie.

Nivelul investițiilor atins de FAN Courier în acest an a depășit 31,5 milioane de euro,

Numărul de angajați FAN Courier a crescut de la 7.500 la 7.900, în 2022.

FAN Courier estimează că va încheia anul 2022 cu o cifră de afaceri de 225 de milioane de euro, în creștere cu 10% față de anul anterior, pe fondul unui an plin de provocări și incertitudini.

În 2023, FAN Courier estimează o creștere a pieței de curierat cu 10-15%, după ce în acest an a atins o valoare de 850 milioane de euro. În contextul avansului industriei, FAN Courier previzionează pentru anul următor o creștere de 15% a business-ului propriu.

În 2022, comerțul online a avut o pondere de 60-65% în activitatea companiei, iar estimările rămân de creștere, mai ales în contextul campaniilor tradiționale de discount-uri din ultimele două luni ale anului.