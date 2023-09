Articol susținut de One United Properties Miercuri, 06 Septembrie 2023, 10:15

Potrivit Serviciul Copernicus privind schimbările climatice al Uniunii Europene, temperatura medie globală în luna iulie a acestui an a fost de 16,95 grade, fiind cea mai ridicată înregistrată vreodată de când se fac măsurători pentru orice lună din an. Într-o perioadă în care schimbările climatice au devenit subiect la ordinea zilei, preocuparea privind impactul asupra mediului pe care orice activitate îl are este tot mai prezentă. Soluțiile „verzi” devin indispensabile și pentru dezvoltările imobiliare, mai ales în orașele aglomerate și expuse încălzirii globale, cum este cazul Bucureștiului.

Soluțiile „verzi” devin indispensabile și pentru dezvoltările imobiliare Foto: One United Properties

Cum abordează One United Properties provocările de mediu?

În aceste arii urbanizate cu presiuni crescânde asupra resurselor și mediului înconjurător, soluțiile verzi capătă o importanță critică pentru a contracara impactul negativ asupra climei și pentru a asigura viitorul durabil al comunităților. Prin implementarea conceptelor precum utilizarea surselor de energie regenerabilă, gestionarea eficientă a apei, folosirea de materiale de construcție durabile și sisteme inteligente de control al clădirilor, dezvoltările imobiliare pot nu doar să ofere locuințe moderne și confortabile, ci și să aducă beneficii semnificative mediului înconjurător și calității vieții oamenilor.

One United Properties, principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, se îndreaptă deja spre astfel de soluții. Compania a încheiat încă de anul trecut un parteneriat cu Veolia România Soluții Integrate (VRSI), companie membră a Veolia Romania și furnizor de servicii de exploatare, întreținere și management al sistemelor de apă, canalizare și energie, pentru implementarea de soluții energetice inovatoare cu scopul de a optimiza parametri de sustenabilitate aferenți dezvoltărilor rezidențiale ale ONE.

Astfel, pentru o serie de dezvoltări ONE, respectiv One Lake District, One Peninsula, One Lake Club și One High District, VRSI va investi în dezvoltarea și operarea unui sistem de încălzire și răcire geoexchange.

Sistemul geoexchange este printre cele mai eficiente soluții energetice, curat din punct de vedere ecologic și rentabil, disponibile pentru condiționarea spațiilor. Soluția de schimb geotermal nu emite dioxid de carbon, monoxid de carbon sau alte gaze cu efect de seră care contribuie la poluarea aerului. În plus, deoarece sistemele de schimb geotermal nu ard cantități semnificative de combustibil precum gazul, uleiul, propanul sau cărbunele, ele funcționează la un cost mai scăzut și sunt mult mai curate. Ca urmare, costurile pentru încălzirea și răcirea sunt mai mici decât soluțiile tradiționale și vor avea un consum autonom previzibil și pe termen lung.

„La One United Properties ne străduim întotdeauna să asigurăm durabilitatea dezvoltărilor noastre pe parcursul întregii lor vieți. Având în vedere impactul global pe care industria imobiliară îl are asupra mediului, întotdeauna am acordat o atenție deosebită reducerii emisiilor de carbon pentru a minimiza schimbările climatice, precum și optimizării activităților operaționale pentru a ne asigura că proiectele dezvoltate își vor menține calitățile ani după finalizarea lor. În ultimii ani am observat și un interes tot mai crescut al consumatorilor finali pentru dezvoltări sigure și sustenabile, o conștientizare tot mai pronunțată a importanței eficienței energetice, astfel că ne propunem să continuăm investițiile în sistemele de tip geoexchange în toate dezvoltările rezidențiale care permit implementarea acestor soluții”, spune Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.

Cum funcționează și care sunt avantajele sistemului geoexchange versus sisteme de aer condiționat tradiționale?

Geoexchange este o tehnologie care utilizează ca sursă pentru sistemul de încălzire, ventilație și răcire al clădirilor energia termică a Pământului.

În cazul unei clădiri rezidențiale, pompele de căldură extrag căldura din interiorul apartamentelor și o transferă pământului prin intermediul sondelor geotermale în regimul de răcire și se comportă invers în regimul de încălzire, respectiv extrag căldura din pământ cu ajutorul acelorași sonde și o transferă apartamentelor. Pământul este astfel utilizat ca sursă de căldură în momentul în care sistemul funcționează în regim de încălzire și ca radiator în momentul în care sistemul funcționează în regim de răcire.

În cazul dezvoltărilor ONE, pompele de căldură sol-apă preiau căldura de joasă temperatură din pământ, iar cu ajutorul pompelor, în funcție de anotimp, cresc/scad temperatura apei din instalația interioară de încălzire (încălzire în pardoseală) și instalația interioară de răcire (ventiloconvectoare), iar ulterior o distribuie consumatorilor finali. Temperatura de furnizare a apei calde pentru încălzire este situată între 30-45°C și temperatura de furnizare a apei răcite pentru răcire este situată între 7-16°C.

Comparativ cu modul de funcționare al unui sistem de aer condiționat clasic, fără de care nu mai poate fi conceput confortul termic interior în perioadele calde și care transferă din interior către exterior, în aerul atmosferic, căldura disipată de unitatea exterioară (condensatorul) în perioada de răcire, în cazul pompelor de căldură (sol-apă) căldura disipată de condensatorul instalației (perioada caldă a anului) este injectată și stocată în pământ și utilizată în perioada rece a anului (la încălzirea incintelor). Astfel se reduce impactul termic asupra mediului exterior cu o eficiență energetică ridicată.

Pe durata unui an calendaristic se poate acoperi până la 80% din necesarul unei clădiri cu acest sistem (pompe de căldură), restul de necesar fiind acoperit de cazanele de apa caldă.

„Suntem mai mult decât încântați să extindem parteneriatul nostru strategic cu One United Properties prin proiectarea și implementarea unuia dintre cele mai inovatoare sisteme de încălzire - răcire pentru parcuri rezidențiale, și anume soluția de tip geoexchange. Este datoria și responsabilitatea noastră, în calitate de campion al transformării ecologice, să oferim soluții adecvate pentru decarbonizare și eficiență energetică, clienților noștri. De fapt, îmbunătățirea amprentei noastre de mediu și a clienților noștri este esențială pentru compania noastră și pentru modelul său economic. Investițiile alocate pentru implementarea acestor soluții verzi de încălzire și răcire sunt de 3,1 milioane de euro pentru One Lake Club și 3,6 milioane de euro pentru One High District”, a declarat Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România.

Dezvoltări imobiliare prietenoase cu mediul

One Peninsula este primul club rezidențial din București cu sistem de pompe de căldură geotermale și cel mai exclusivist complex din Capitală. Aici, sistemul construit de One United și operat VRSI constă într-o pompă de căldură și 270 de sonde geotermale situate la o adâncime de 120 de metri liniari fiecare, care vor furniza atât agentul de încălzire, cât și apa de răcire pentru vilele și apartamentele situate în cadrul complexului One Peninsula. Sistemul va salva aproximativ 550 de tone de emisii de CO2 pe an.

One Peninsula

La One Lake Club, VRSI investește 3,1 milioane de euro în soluții de încălzire și răcire ecologice de care vor beneficia toți locuitorii dezvoltării. Amplasat la malul Lacului Tei, One Lake Club va fi un complex exclusivist de-a lungul lacului, alcătuit din cinci clădiri rezidențiale cu apartamente moderne, spații comerciale și diverse servicii disponibile la parter. Soluția instalată de către VRSI va salva aproximativ 905 tone de emisii de CO2 pe an.

One Lake Club

One High District, concept imobiliar bazat pe comunitate, care oferă locuitorilor mai mult decât un simplu spațiu de locuit, va beneficia și el de cea mai avansată și prietenoasă din punct de vedere ecologic sursă de energie, pompele de căldură geotermale, în urma investiției de 3,6 milioane de euro a VRSI. În tot procesul de încălzire și răcire a celor 786 de apartamente răspândite în trei turnuri cu 20 de etaje, cele mai înalte turnuri rezidențiale din zona Lacului Tei și printre cele mai înalte turnuri rezidențiale din România, se vor economisi anual 995 de tone de emisii de CO2.

De asemenea, la One Lake District, o dezvoltare rezidențială situată în sectorul 2 al Bucureștiului, care va găzdui peste 2.000 de apartamente, VRSI va investi în construirea unui sistem de pompe geotermale care va furniza energie regenerabilă tuturor locuitorilor. Prin implementarea acestei soluții la One Lake District în comparație cu cea tradițională, vor fi evitate aproximativ 2.000 de tone de emisii de CO2 pe an, ceea ce reprezintă echivalentul a 2.000 de mașini, luând în considerare că o mașină nouă emite aproximativ 100 g CO2/km și parcurge 10.000 km/an.

One Lake District

„Clădirile independente energetic sunt deja o realitate, dar și o necesitate a vremurilor pe care le trăim. În proiectele dezvoltate pentru ONE ne asigurăm, încă din faza de concept, că acestea vor putea beneficia de minimum 30% din energia provenită din surse regenerabile și ne propunem ca acestea să emită între 15-30% mai puține emisii de CO2 decât clădirile obișnuite de apartamente”, spune Marius Călin, Principal la X Architecture & Engineering, compania de arhitectură care semnează proiectele pentru majoritatea dezvoltărilor One United Properties.

Preocuparea pentru sustenabilitate merge dincolo de proiecte punctuale și se înscrie într-o strategie extinsă pe care un dezvoltator imobiliar precum One United Properties și-o asumă pe termen lung, prioritatea fiind îmbunătățirea constantă a parametrilor dezvoltărilor ONE pentru a servi mai bine mediul înconjurător și, în consecință, comunitățile.

One United Properties este membru al Consiliului Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC), o organizație care promovează responsabilitatea ecologică și eficiența energetică, începând din 2015. Din 2017, toate dezvoltările rezidențiale ale One United Properties sunt certificate ca "Green Building" de către RoGBC, ceea ce implică respectarea deplină a mai multor criterii de mediu: de la sortarea materialelor încă din faza de șantier în vederea reciclării, la folosirea materialelor de construcție durabile precum cărămida, până la optimizarea consumului de apă prin irigarea eficientă a suprafețelor verzi, la instalarea de sisteme inteligente BMS pentru gestionarea parametrilor de mediu din clădire sau la eliminarea poluării luminoase prin instalarea lămpilor LED etc.

De altfel, parteneriatul dintre One United Properties și Veolia face parte dintr-o strategie de sustenabilitate mai amplă pe care dezvoltatorul imobiliar a început să o implementeze la sfârșitul anului 2021, ca urmare a deciziei de a adera la Pactul Global al ONU, cea mai mare inițiativă de sustenabilitate din lume. În urma aderării la Pactul Global al ONU, compania s-a angajat să raporteze anual progresul în domeniul sustenabilității.

One United Properties și-a publicat recent Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2022, care poate fi consultat aici. Raportul evidențiază progresul companiei în domeniile cheie ale sustenabilității, acoperind aspecte extinse privind mediul înconjurător, aspecte sociale și de guvernanță.

ONE UNITED PROPERTIES (BVB: ONE) este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare dedicată accelerării adoptării practicilor de construcție pentru clădiri sigure, eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase și a primit numeroase premii și recunoașteri pentru sustenabilitate și eficiență energetică. Compania este tranzacționată la Bursa de Valori București, iar acțiunile sale sunt incluse în mai mulți indici precum BET, ROTX, STOXX, MCSI, FTSE Russell Global All-Cap și FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging.

