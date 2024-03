COMPANII Miercuri, 20 Martie 2024, 10:00

0

Michael O'Leary, CEO-ul Ryanair, oferă exemplul fotbalistului francez Kylian Mbappé pentru a-și justifica bonusul de performanță de peste 100 de milioane de euro pe care și l-a negociat cu consiliul de administrație al companiei aeriene, relatează Business Insider.

Michael O'Leary, CEO-ul Ryanair Foto: Archivo ABC-Ernesto Agudo / Album / Profimedia Images

„Dacă fotbaliștii din Premier League câștigă 20 de milioane nenorocite pe an și Mbappé este plătit cu 130 de milioane să meargă să joace fotbal pentru nenorocita de Real Madrid, atunci cred că contractul meu are o valoare foarte bună pentru acționarii Ryanair”, a declarat O'Leary într-un interviu acordat zilele trecute jurnaliștilor de la The Wall Street Journal.

Șeful Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa în ceea ce privește numărul anual de pasageri, se referă la prima de instalare uriașă pe care Mbappé și-ar fi negociat-o pentru a pleca la Real Madrid după expirarea contractului cu PSG în vară, deși nu e clar dacă se raportează la sumă în euro sau dolari, cifrele vehiculate de presă variind.

În ceea ce privește propriul bonus de performanță pe care O'Leary l-a negociat cu consiliul de administrație al Ryanair, cei de la Financial Times notau încă din data de 17 decembrie a anului trecut că irlandezul urmează să primească în 2024 un pachet de acțiuni în valoare de 109 milioane de euro, dacă prețul acțiunilor companiei aeriene se va menține timp de 28 de zile consecutive la cel puțin 21 de euro.

Michael O'Leary susține că Ryanair „mătură pe jos” cu concurența din Europa

Bonusul e raportat la prețul cu care sunt tranzacționate acțiunile Ryanair pe Euronext Dublin, bursa din Irlanda, țara în care compania aeriană low-cost a fost fondată în 1984 și în care își are în continuare sediul.

O'Leary își negociase acest bonus în 2019 cu prevederea că el va expira în decurs de 5 ani. Însă compania a fost de acord anul trecut să prelungească termenul limită pentru atingerea țintei de 21 de euro până în 2028.

În momentul în care Financial Times își publica articolul din decembrie anul trecut prețul acțiunilor Ryanair ajunsese la un maxim istoric de 18,99 euro după o creștere de 70% în 2023. Analiștii de la Bloomberg estimau la momentul respectiv că prețul urmează să urce până la 24 de euro anul acesta.

„Atât timp cât nu facem ceva stupid, ceea ce e o provocare zilnică în această industrie, vom continua să măturăm pe jos cu orice altă companie aeriană din Europa”, le-a spus Michael O'Leary celor de la Financial Times într-un interviu separat acordat în mai 2023.

Șeful celei mai mari companii aeriene din Europa spune că publicitatea negativă e mai bună decât cea pozitivă

Cei de la The Wall Street Journal au reluat acum subiectul bonusului negociat de O'Leary în condițiile în care prețul acțiunilor Ryanair pe bursa irlandeză a ajuns la 20,88 de euro, puțin sub nivelul la care pe șeful companiei aeriene irlandeze îl așteaptă bonusul despre care atât WSJ, cât și FT, subliniază că ar fi unul dintre cele mai mari din istoria companiilor europene.

În vârstă de 62 de ani, O'Leary a fost numit în funcția de CEO al Ryanair în 1994, la 6 ani după ce compania l-a angajat ca director financiar. În perioada în care el a condus Ryanair aceasta a devenit cea mai mare companie aeriană din Europa raportat la numărul de pasageri transportați anual, însă s-a confruntat și cu numeroase critici privind practicile sale.

Cunoscut pentru stilul său contondent, O'Leary a fost la fel de sfidător în noul interviu acordat WSJ.

„Lucrul amuzant este că de-a lungul anilor am învățat că publicitatea negativă vinde de fapt mai multe locuri decât cea bună. Mulți oameni care nu au auzit niciodată de Ryanair o caută subit pe Google și se gândesc: 'Iisuse, uită-te la prețul [mic al] biletelor'”, le-a spus acesta jurnaliștilor de la The Wall Street Journal.