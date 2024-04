COMPANII Joi, 04 Aprilie 2024, 10:47

Bob Iger, legendarul CEO al Disney care a revenit din pensie pentru a redresa corabia companiei, subliniază că aceasta se va concentra doar pe divertisment, fără să încerce să promoveze „orice fel de agendă”, relatează Business Insider.

Bob Iger, CEO-ul Disney Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iger a fost întrebat miercuri în timpul videoconferinței trimestriale cu investitorii dacă Disney va oferi divertisment și va sta în afara politicii. El a răspuns că misiunea Disney este „în primul și în primul rând să ofere divertisment”.

„Am crezut mereu că avem o răspundere de a face bine în lume, dar știm că nu este treaba noastră să avansăm orice fel de agendă”, a explicat el în timpul ședinței care a fost transmisă live.

„Cât timp voi ocupa eu acest scaun, voi continua să mă ghidez după un simț al decenței și respectului și ne vom ghida mereu după instinctele noastre”, a subliniat el.

Business Insider amintește că acesta este un mesaj pe care Iger l-a reiterat constant de la întoarcerea sa în fruntea Disney în noiembrie 2022.

Șeful Disney vorbește de nevoia de a reveni la divertisment

De exemplu, în timpul unei videoconferințe din aprilie anul trecut, i s-a pus o întrebare asemănătoare despre „promovarea agendei woke”.

„Misiunea noastră principală este de a oferi divertisment și apoi, prin divertismentul nostru, să continuăm să avem un impact pozitiv asupra lumii. Și sunt foarte serios în privința acestui lucru. [Divertismentul] nu ar trebui motivat de o agendă”, a răspuns el.

Apoi, în timpul videoconferinței din septembrie cu investitorii, el a spus că Disney va „reduce zgomotul” când vine vorba de războaiele culturale din Statele Unite, după cum menționa agenția Reuters la momentul respectiv.

El a reiterat mesajul în noiembrie la târgul de carte „DealBook” organizat de ziarul The New York Times, admițând că filmele produse recent de companie sunt prea axate pe a transmite un mesaj și mai puțin pe crearea unor povești de calitate.

„Creatorii au pierdut din vedere care trebuie să fie obiectivul lor numărul unu: să ofere divertisment”, a spus el.

Iger a revenit la Disney într-o perioadă turbulentă pentru companie

Iger, cunoscut ca un susţinător al imaginii familiale, a condus gigantul american al divertismentului din funcția de director executiv (CEO) din 2002 până în 2020 şi a rămas preşedintele executiv al Consiliului de administraţie până la retragerea sa la sfârșitul lui 2021.

Consiliul de administrație al Disney i-a cerut însă să revină în funcția de CEO la mai puțin de un an după ce acesta s-a pensionat, notând într-un comunicat remis presei în noiembrie 2022 că a considerat „că într-un moment în care grupul Disney este angajat într-o perioadă tot mai complexă de transformare a acestui sector de activitate, Bob Iger este deosebit de bine plasat pentru a conduce grupul pe durata unei astfel de perioade-cheie”.

Deși Disney nu a precizat de ce succesorul său în funcția de director executiv, Bob Chapek, a plecat, el implicase gigantul american al divertismentului într-o dispută foarte mediatizată cu Ron DeSantis, guvernatorul republican al Floridei, cu privire la o lege adoptată în statul SUA privind predarea unor subiecte legate de teme LGBT în școli.

În plus, rezultatele financiare ale Disney sub Chapek nu au impresionat, unul dintre cele mai dezamăgitoare capitole din timpul mandatului său fiind pierderile înregistrate de platformele de streaming ale companiei (Disney+, Hulu și ESPN în SUA), în pofida creșterii numărului lor de clienți.

Însă nici revenirea lui Iger în fruntea Disney nu a redresat peste noapte lucrurile, compania suferind o lovitură dureroasă în 2023, când divizia sa cinematografică a pierdut pentru prima oară după 8 ani titlul de studio de film cu cele mai mari încasări globale la box office.

Chiar dacă unele dintre filmele lansate de Disney anul trecut nu au fost eșecuri atât de mari la box office pe cât sugerau estimările inițiale, lovitura a fost una cu atât mai dureroasă întrucât compania a celebrat în octombrie 2023 100 de ani de la fondarea sa de către Walt Disney.

Puțini analiști se așteptau însă ca Iger să poată schimba lucrurile într-un interval de timp atât de scurt, dat fiind faptul că producțiile de filme și seriale, precum și lansările lor, sunt programate de regulă cu câțiva ani înainte.

Gigantul divertismentului a „ucis” câteva proiecte sub noua conducere

Însă Iger a dezvăluit chiar la începutul lunii trecute că Disney „a ucis în tăcere” mai multe proiecte de la revenirea sa.

„Când vorbim despre îmbunătățirea portofoliului nostru de filme există în mod real 3 abordări, prima dintre ele fiind că trebuie să ucizi lucruri în care nu mai crezi, iar asta nu este ușor în acest domeniu deoarece, odată ce le-ai început, ai niște costuri pe care nu le mai recuperezi sau ai relația fie cu angajații, fie echipa creativă (...) dar trebuie să iei aceste decizii grele”, a declarat el la o conferință organizată de banca de investiții JP Morgan Stanley.

„Noi am luat de fapt aceste decizii grele, nu le-am anunțat public, dar am ucis deja câteva proiecte despre care am simțit că nu sunt suficient de puternice. Asta este foarte, foarte important”, a adăugat el, citat de IndieWire.

Miercurea trecută Disney a anunțat de asemenea că a ajuns la un acord cu statul Florida pentru a pune capăt proceselor pe care cele două părți și le-au intentat reciproc.

Deși termenii acordului la care Disney și Florida au ajuns acum nu sunt întru totul clari, compania a notat într-un comunicat de presă că acesta „deschide un nou capitol de discuții constructive”.

