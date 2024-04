COMPANII Miercuri, 10 Aprilie 2024, 16:28

1

IF Metall, unul dintre cele mai mari sindicate din Suedia, a declarat miercuri că greva împotriva Tesla continuă în țara nordică, în pofida afirmațiilor făcute de Elon Musk, CEO-ul producătorului de mașini electrice, ce ar putea sugera contrariul relatează Reuters.

Centru de service al Tesla din Suedia Foto: Janerik Henriksson / AFP / Profimedia Images

Tesla se află sub presiune de luni de zile în Suedia, țară în care sindicatele s-au solidarizat cu mecanicii reprezentați de IF Metall, care cer încheierea unui contract colectiv de muncă. Tesla nu are fabrici în Suedia, dar are mai mulți mecanici angajați la ateliere de service.

Producătorul auto are o politică de a nu semna contracte colective de muncă și spune că angajații săi au condiții la fel de bune sau chiar mai bune decât cele cerute de IF Metall.

Începând cu 27 octombrie, aproximativ 130 de mecanici de la 10 ateliere de reparații ale Tesla din șapte orașe suedeze au intrat în grevă pentru a protesta față de refuzul companiei de a semna un contract colectiv de muncă, care stă la baza modelului social suedez.

Membrii altor sindicate, inclusiv docherii, electricienii, femeile de serviciu, gunoierii și lucrătorii poștali au luat de atunci măsuri de solidaritate, forțând compania să găsească soluții alternative pentru a-și continua activitățile în țara nordică.

„Ei au fost forțați să își schimbe modul în care aduc mașini în Suedia iar angajații Tesla trebuie să se ocupe ei înșiși de deșeurile și gunoiul de la ateliere”, a declarat pentru Reuters Elin Lornbo, un reprezentant al Sindicatului Muncitorilor din Transporturi din Suedia, care boicotează la rândul său Tesla și le interzice membrilor săi să aducă mașini ale companiei în țară.

Sindicatul afirmă însă că crede că Tesla reușește să eludeze blocada prin introducerea mașinilor în Suedia cu ajutorul camioanelor sau transportului feroviar.

„Cred că furtuna a trecut pe acel front. Cred că lucrurile stau rezonabil de bine în Suedia”, a declarat luni Elon Musk într-o conversație de tip live chat organizată pe „X”, platforma social media pe care o deține.

IF Metall a declarat însă miercuri că disputa cu producătorul auto continuă.

Unul dintre cei mai mari investitori ai Tesla pune presiuni pe companie să ajungă la un acord cu angajații săi din Suedia

„Greva din Suedia este foarte mult încă în desfășurare, membrii noștri sunt în grevă”, a declarat pentru Reuters Jesper Pettersson, purtătorul de cuvânt al sindicatului. Potrivit acestuia, sindicaliștii se gândesc inclusiv la modalități de a intensifica presiunile puse pe companie.

„(Tesla) vrea să lase impresia că pentru ei totul decurge obișnuit, dar noi știm, și știu și eu, că acest lucru nu este în întregime adevărat”, a mai spus Pettersson.

Musk a făcut comentariul de luni după ce a fost întrebat despre greva din Suedia de către Nicolai Tangen, CEO-ul Fondului Suveran de pensii al Norvegiei, cel mai mare fond de investiții din lume, cu active în valoare de aproximativ 1,6 trilioane de dolari.

Fondul Suveran norvegian este al optulea cel mai mare investitor al Tesla, deținând aproximativ 1% din acțiunile producătorului auto. Un reprezentant al fondului de investiții a precizat pentru Reuters că acest subiect a fost adus în discuție și luna trecută cu Robyn Denholm, președintele Tesla.

În 2022 Fondul Suveran norvegian a adoptat o propunere a acționarilor care cerea Tesla să adopte politici care să respecte dreptul la libertatea de asociere și încheierea unor contracte colective de muncă.

„Vom continua să urmărim dacă așteptările noastre sunt întrunite”, a precizat un purtător de cuvând al fondului.