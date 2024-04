Articol susținut de One United Properties Luni, 22 Aprilie 2024, 09:21

Fabrica de PR

1

​Conform proiecțiilor The Economist, România va continua să aibă una dintre cele mai mari rate de creștere economică din UE până în 2028, iar capitala noastră se află în fruntea acestei traiectorii. Bucureștiul este atractiv nu doar pentru semnificația sa istorică, ci și pentru potențialul său ca centru al inovației, de business sau cultural. Este a șasea cea mai mare capitală europeană și, istoric, contribuția Bucureștiului la PIB-ul național a depășit 28%, prin urmare, anul acesta este estimat ca PIB-ul Capitalei să fie de aproximativ 98 de miliarde de euro. Acest lucru face ca economia Bucureștiului să surclaseze alte economii ale unor țări din regiune, precum Croația, Serbia sau Slovenia.

Stimularea dezvoltării durabile și a creșterii economice a Bucureștiului Foto: One United Properties

În acest peisaj care continuă să demonstreze potențialul orașului, investițiile pe care le face sectorul privat joacă un rol crucial în conturarea identității moderne a Bucureștiului. Printre investitori, One United Properties, (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, se evidențiază ca un pionier care a setat, încă de la început, noi standarde în ceea ce privește dezvoltarea imobiliară, sustenabilitatea și regenerare urbană. Fondată în 2007 de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, compania a devenit sinonimă cu excelența, remodelând aspectul și condițiile de locuire sau de muncă din zone emblematice ale orașului prin abordarea sa inovatoare.

Ridicarea standardelor în sectorul imobiliar și regenerarea urbană

Angajamentul One United Properties față de excelență este demonstrat de portofoliul său diversificat de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri, mixte și comerciale. Ca direcție strategică, dezvoltatorul a ales să revitalizeze zone abandonate din oraș și să le transforme în comunități dinamice, introducând tendințe imobiliare de ultimă generație pe piața locală. De la comunități exclusiviste precum One Peninsula, la dezvoltări iconice precum One Verdi Park sau cu funcțiuni multiple ca One Floreasca City și One Cotroceni Park, obiectivul companiei este evident axat pe a îmbunătăți comunitățile existente și pe a construi altele noi, dezvoltând clădiri de calitate, eficiente energetic și generând creștere pe termen lung pentru acționari, clienți, dar și comunitatea locală în ansamblu.

Numai anul trecut, livrările companiei le-au depășit pe cele din toți anii anteriori din istoria sa, dezvoltatorul consolidându-și astfel poziția pe piață. Cu un deficit rezidențial estimat la 200.000 de unități și capitalul său depășind PIB-ul țărilor din Europa Centrală și de Est, România prezintă o dinamică promițătoare a pieței rezidențiale, ceea ce a determinat One United Properties să se concentreze pe Zona Metropolitană București. Finalizarea în 2023 a patru dezvoltări importante, inclusiv One Cotroceni Park, One Verdi Park, One Floreasca Vista și One Timpuri Noi, nu numai că îmbogățește peisajul arhitectural al Bucureștiului, ci contribuie și la prosperitatea sa economică. Valoarea totală brută a dezvoltării portofoliului rezidențial și comercial al companiei care era în construcție în 2023 depășește 1,5 miliarde de euro.

Investiții în infrastructură și focus pe sustenabilitate

Dincolo de a construi clădiri, One United Properties participă la îmbunătățirea comunității locale prin investiții în infrastructură și amenajări ale spațiilor din proximitatea dezvoltărilor, promovând un model de dezvoltare holistică. De exemplu, compania a alocat peste 1 milion de euro pentru lărgirea Căii Floreasca și îmbunătățirea stațiilor de transport public, reducând congestia traficului și îmbunătățind accesibilitatea în zonă. În plus, proiecte precum One Lake Club exemplifică angajamentul companiei față de crearea de spații publice, în aer liber, așa cum este promenada pietonală ce va fi amenajată odată cu această dezvoltare și care promovează sentimentul de comunitate prin accesul public pe care îl oferă.

Mai mult, toate dezvoltările ONE dețin certificări superioare de sustenabilitate, eficiență energetică și wellness: dezvoltările rezidențiale ale One United Properties sunt certificate "Green Homes" de RoBGC, în timp ce toate dezvoltările de birouri dețin certificări LEED Platinum și WELL Health and Safety, care pun accent pe bunăstarea angajaților.

Investiții în unități educaționale

Pentru dezvoltările sale aflate în construcție în zona lacurilor Tei și Plumbuita, dezvoltatorul a prevăzut și unități educaționale, astfel încât rezidenții acestora să nu mai fie nevoiți să petreacă ore întregi la volan ducându-și copiii la școală. One United Properties investește aproximativ 6 milioane de euro în construirea a două școli în sectorul 2 din București, una dintre ele amplasată chiar în cadrul dezvoltării One Lake District, în vreme ce a doua școală va fi situată între dezvoltările One Lake Club și One High District.

De asemenea, One United Properties a investit 830.000 de euro în relocarea Şcolii Gimnaziale I.G. Duca în incinta clădirii de birouri One Cotroceni Park. Instituția de învățământ, prima şcoală din România care are temporar sediul într-o clădire de birouri, funcționează în această locație pentru doi ani, timp în care vechea clădire, încadrată cu gradul al doilea la risc seismic, va fi consolidată și modernizată. Spaţiul destinat şcolii se întinde pe 1.375 mp, iar costurile închirierii se ridică la 20.000 de euro plus TVA pe lună și sunt integral suportate de dezvoltatorul imobiliar. Amenajarea spațiilor de birouri astfel încât să răspundă necesităților educaționale ale elevilor Şcolii Gimnaziale I.G. Duca au mai adăugat costurilor de chirie încă 350.000 de euro plus TVA, suportate de dezvoltator.

Promovarea creșterii prin facilitarea accesului și crearea de locuri de muncă

Performanța companiei merge mână în mână cu performanța Bucureștiului – aceasta este filosofia One United Properties, de aceea investiția în oraș este un obiectiv asumat de dezvoltator pe termen lung. Anul trecut, compania și-a extins activitățile în sectorul comercial, cu un impact pozitiv semnificativ asupra orașului București. Tot mai multe companii aflate în căutare de sedii de birouri noi și certificate au ales clădirile dezvoltate de ONE, ceea ce indică o cerere solidă pentru medii de lucru sustenabile și de înaltă calitate. Astfel, companiile caută să se relocheze sau să își stabilească centre de lucru în București, contribuind la crearea de spații de lucru de calitate pentru unele dintre cele mai mari afaceri din lume. „Cele patru sedii de birouri din portofoliul nostru găzduiesc aproape 10.000 de angajați, contribuind la o cifră estimată de 3 miliarde de euro în venituri. Iar numărul total de noi locuri de muncă generate în clădirile deținute de compania noastră este de aproximativ 2.100, incluzând poziții noi lansate pe piața locală de giganți globali precum Siemens Energy, Ford, Stripe și Bluetweak. Aceste cifre subliniază climatul sănătos de afaceri din București și potențialul său de creștere, câtă vreme companiile beneficiază de infrastructura esențială pentru a se dezvolta”, a declarat Andrei Diaconescu, cofondator și co-CEO One United Properties.

Pe lângă această infrastructură office la cele mai înalte standarde pe care o pune la dispoziția chiriașilor săi, stimulând astfel activitatea din sectorul office și retail, numai anul trecut One United Properties a generat aproximativ 22.000 de locuri de muncă noi pe șantierele sale, cu cel mai mare portofoliu de proiecte în construcție de până acum, având un impact fără precedent asupra pieței muncii din București. Ecosistemul One United Properties se extinde dincolo de construcții pentru a cuprinde o rețea de angajați, colaboratori și parteneri. Cu peste 100 de angajați, 91 de colaboratori și peste 1.000 de furnizori, compania promovează oportunități pentru ocupare, creativitate și participare economică. Angajamentul lor față de siguranță, egalitate și diversitate asigură un mediu de susținere pentru toți cei implicați.

Atragerea brandurilor internaționale în România

One United Properties și-a extins portofoliul comercial prin intrarea pe piața ospitalității, anunțând deschiderea primului hotel Mondrian din România, în apropierea Ateneului Român, cu o abordare culturală a arhitecturii și design-ului, o oportunitate de a face cunoscută bogăția culturii și a folclorului autohton. Bucureștiul a cunoscut o redresare remarcabilă în sectorul turistic în urma pandemiei, iar aici există o cerere mare, nedeservită, de hoteluri de lux, de opțiuni de cazare sofisticate, care să ofere experiențe în sine. Turismul a contribuit cu 4,19% la PIB-ul României în 2022, ceea ce înseamnă 11,8 miliarde de euro și se preconizează că va atinge 5,72% în următorii patru ani. Aducând pentru prima oară în România un brand internațional de renume, Mondrian, care va deveni cu siguranță un punct de referință pentru oraș, One United Properties contribuie la promovarea culturii și tradițiilor românești pe scena internațională și la dezvoltarea turismului în București, ducând peisajul hotelier local la un alt nivel de sofisticare.

Cel doilea brand internațional pe care dezvoltatorul plănuiește să îl aducă în București, ca parte din strategia sa de investiții în acest oraș, este The Hoxton, care deține locații în Londra, Paris sau Dubai. „Acesta va fi situat pe strada Academiei, acolo unde ONE a achiziționat trei imobile, printre care și fostul hotel Muntenia, anunțate ca One Downtown. În viitor, mizăm pe un portofoliu format de şase hoteluri, dintre care trei vor fi funcţionale în 2030, iar celelalte trei în dezvoltare. Ne dorim ca prin astfel de inițiative să atragem în Capitală branduri unice prezente la nivel internaţional, cu scopul de a contribui la transformarea Bucureștiului în destinație turistică în următorii ani”, a declarat Riad Abi Haidar, partener și CEO al Diviziei Hoteluri la One United Properties.

Investiții în restaurarea imobilelor istorice

Investiția în restaurarea clădirilor istorice face parte, de asemenea, din strategia pe termen lung a One United Properties de îmbunătățire a Bucureștiului, iar valoarea brută de dezvoltare a portofoliului de restaurare în prezent în dezvoltare al One United Properties este estimată la 239 de milioane de euro. Această strategie a început în 2021 odată cu achiziția Casei Braikoff (One Athénée), care în prezent se află în proces de restaurare. Această direcție a continuat în 2022 cu prima fabrică Ford din Europa de Est, care acum este supusă unor lucrări semnificative de restaurare, cu o investiție de 90 de milioane de euro, cea mai mare investiție privată într-o clădire protejată din România. „După restaurare, fosta fabrică Ford se va numi One Gallery și va deveni un adevărat pol al cartierului Floreasca, un element de coeziune socială pentru întregul cartier și nu numai, aducând beneficii semnificative atât la nivel local, cât și pentru întregul oraș. Este un exemplu elocvent de dezvoltare urbană ce se remarcă prin funcționalitate, estetică, dar și impact economic pozitiv. Credem că sunt necesare mai multe și mai dese astfel de revitalizări ale unor monumente istorice”, este de părere Victor Căpitanu, cofondator și co-CEO One United Properties.

Prin proiectele inovatoare și angajamentul constant față de sustenabilitate și responsabilitate socială, One United Properties nu doar că îmbunătățește calitatea vieții locuitorilor și vizitatorilor Capitalei, dar și generează oportunități economice semnificative. Investind în crearea de comunități, One United Properties își duce mai departe viziunea de a modela un viitor mai bun pentru București, servind drept exemplu pentru dezvoltări urbane sustenabile, care contribuie la valorificarea potențialului unei capitale europene tot mai atractive pentru investitori.

Articol susținut de One United Properties