Cât folosesc în medie europenii electrocasnicele și ce spun producătorii despre scurtarea artificială a duratei de viață a unui aparat

În Europa se vând anual peste 200 de milioane de electrocasnice mari și mici, iar în producție sunt angajați direct 200.000 de oameni. În România sunt câteva investiții importante în domeniu: Arcelik produce frigidere la Găești, Miele are o fabrică lângă Brașov, DeLonghi produce aparate de cafea la Cluj, în locul de unde s-a retras Nokia.Două mari investiții au fost anunțate: Arcelik va deschide o fabrică de mașini de spălat în Dâmbovița, iar Bosch, o fabrică de mașini de spălat la Simeria.În plus, contează și cazurile în care piese de la aparate care sunt aruncate sunt apoi recuperate și transformate pentru a fi refolosite pe aparate noi.Un studiu francez din 1979 arată că, în medie, durata de folosire a electrocasnicelor mari era de 10-12 ani, spune șeful APPLiA. ”Atunci, consumatorii spuneau că electrocasnicele nu mai țin cum țineau odată. În Germania, în 2016, s-a făcut un studiu similar și rezultatele au arătat că erau folosite între 10 și 12 ani. Și acum consumatorii spun că electrocasnicele mari nu mai țin cum țineau odată, deși intervalele au rămas la fel, astfel că trebuie să fie altceva aici”.Directorul APPLiA mai citează un raport din 2016 în care se spune că 0,2% dintre electrocasnicele din piață au avut nevoie de reparații, iar dintre acestea 84% au fost reparate. El spune că ponderea produselor reparate este foarte bună.Conceptul se numește planned obsolescence în engleză, iar în română i se spune ”uzură morală planificată”. Este vorba de o politică prin care producătorii limitează deliberat durata de viața a produselor, pentru ca achizițiile să se facă mai des.Directorul APPLiA spune că toți membrii asociației condamnă orice practici care duc la scurtarea artificială a duratei de folosire a produsului. ”Suntem împotriva acestui tip de comportament și nu știm ca membrii noștri să-l fi adoptat”, spune Falcioni.”În niciun caz produsele nu sunt gândite să nu mai funcționeze dintr-un anumit moment. Nicio marcă de renume nu are vreo motivație să folosească tactici de scurtare a vieții unui produs, fiindcă pur și simplu s-ar distruge imaginea acelui brand. Ca și consumator, dacă aș știi că produsele unui brand nu mai funcționează după un anumit timp, nu aș mai cumpăra”.În plus, spune Falcioni, este atât de mare competiția pe piață, încât nicio marcă nu și-ar permite să scurteze viața unui produs, fiindcă ar putea pierde clientul care va decide să cumpere un produs nou de la altă marcă.Acest studiu din 2016 și-a propus să afle și dacă există aceste tactici în domeniu, dar nu au fost găsite dovezi, spune Falcioni. ”Principala grijă a unui producător este să se asigure că toate componentele vor dura cel puțin cât se va aștepta un consumator să funcționeze aparatul”.Un raport recent al APPLiA arată creșteri anuale de 30-40% pentru electrocasnicele smart, care se pot conecta la internet. Mulți consumatori spun însă că s-a ajuns prea departe cu frigiderele care au ecrane uriașe pe ușă sau cu mașinile de spălat ce pot fi controlate prin smartphone.O altă critică adusă acestor aparate conectate este legată de costurile mari de reparație, în caz că se strică ceva ce nu este acoperit de garanție. În plus, nu întotdeauna aplicațiile mobile sunt suficient de bine făcute încât să permită o sincronizare ușoară între smartphone și aparatul electrocasnic.Președintele APPLiA este de părere că electrocasnicele care se conectează la internet pot fi utile pentru că economisesc energie, dar pot fi și amuzante pentru cei care le folosesc, mai ales că unele pot fi controlate de la distanță, prin smartphone.Printre membrii APPLiA se numără Arcelik, Ariston, BSH, DeLoghi, Dyson, Electrolux, Gorenje, LG Electronic, Miele, Panasonic, Philips, Samsung, Whirlpool.